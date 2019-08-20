Банки предупреждают о новом способе телефонного мошенничества.
Об этом, ссылаясь на представителей российских кредитных организаций, сообщают "Известия".
Согласно предоставленной информации, злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят клиента назвать код подтверждения из SMS. Если у жертвы возникают сомнения, то находчивые преступники предлагают продиктовать код "системе распознавания голоса" после характерного звукового сигнала.
Представители банков отмечают, что на уловку попались в основном те, кто привык к автоматизации в телефонном обслуживании.
Но поддельные автоответчики — далеко не единственная психологическая уловка, придуманная мошенниками. Они, например, могут включать на заднем плане во время телефонного разговора шум колл-центра.
Отмечается, что подобная афера появилась относительно недавно — весной этого года.
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