Омичка перевела 400 тыс. рублей мужчине, представившемуся пилотом ВВС Британии

Жительница Омска перечислила мошеннику 400 тысяч рублей.



Афера на миллиард: интернет-мошенники обманули тысячу человек / Новости от 11.10.2018 08:56

О необычном происшествии, достойном киноэкранизации, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

Согласно предоставленной информации, 44-летняя омичка познакомилась со злоумышленником на сайте знакомств. Мужчина представился пилотом Военно-воздушных сил Великобритании. Между потерпевшей и "летчиком" завязалась переписка, в ходе которой последний сообщил, что готов приехать к женщине в Омск в гости.

Однако мошенник заявил, что у него нет денег на перелет. Он попросил омичку переслать ему денежные средства. В надежде на романтическую встречу доверчивая женщина и переслала злоумышленнику почти полмиллиона рублей.

Но встречи с возлюбленным, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области, несчастная так и не дождалась.

В данный момент омские полицейские устанавливают личность мошенника и собирают детали произошедшего. По их результатам будет приниматься вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал массовое бегство жителей Омска из города. Глава государства пообещал тщательно следить за развитием ситуации и принять меры против негативной тенденции.

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