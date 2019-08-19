"Скоро книги начнут жечь": Максим Шевченко об "оскорблении святого"

Члены называемого журналистами "довольно радикальным" религиозно-патриотического движения "Сорок сороков" в Новосибирске "раздели" на улице молодого мужчину - причиной стала картинка на его футболке. Там была изображена, по мнению активистов, "карикатура" на святого. Молодой человек снял эту футболку после того, как активисты пожаловались на него находившимся неподалеку полицейским и предложили - либо они составляют заявление на "оскорбление религиозных чувств, либо нужно снять греховную футболку".

К чему это может привести - если представители каждой веры так будут поступать? Как оценить действие "Сорока Сороков"? С таким вопросом Pravda.ru обратилась к публицисту и политику Максиму Шевченко - который заявил, что не знает о деятельности данной организации.

- Я не знаю, что за организация такаяЯ считаю, что это хулиганство и это недопустимые действия. Можно высказать свое недовольство, что это на тебе надето. Никто не запрещает людям высказывать недовольство. Подвергать человека насилию, заставлять его снимать майку, угрожать ему... Мужчина, впрочем, тоже поддался. Что значит "оскорбление чувств верующих"? Пусть еще докажут, что он там что-то оскорблял, а то у нас скоро книги Жана Эффеля будут сжигать. Был такой французский художник, который рисовал Бога, Адаму и Еву всячески, в свое время очень популярный художник. Все это не имеет ни малейшего значения, ни малейшего смысла.