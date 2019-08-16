Полиция возбудила уголовное дело в отношении группы молодых людей, которые перекрыли движение в центре Калуги 6 августа. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МВД России.
"Следственным отделом УМВД России по городу Калуге возбуждено уголовное дело по факту перекрытия автомобилями проезжей части и демонстрации предмета, внешне похожего на оружие. В ходе следствия будет установлена роль каждого из участников инцидента", - отмечается в сообщении.
Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на кадрах которой видно, как один из молодых людей танцует возле автомобиля, перекрывшего проезжую часть, в оружием в руках.
Как уточняет агентство ТАСС, полиция составила 11 протоколов об административном правонарушении в отношении пятерых молодых людей и четырех девушек в возрасте от 19 до 26 лет. С ними также были проведены профилактические беседы. Прокуратура Калужской области взяла на контроль расследование уголовного дела.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что накануне в Котельниках неизвестный мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в парикмахерской, а затем укрылся внутри помещения.
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