Мужчина открыл стрельбу в подмосковной парикмахерской

В Котельниках неизвестный мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в парикмахерской, а затем укрылся внутри помещения.

По информации Telegram-канала Mash, в настоящее время район оцеплен сотрудниками Росгвардии и ОМОНом. С мужчиной ведутся переговоры, информации о пострадавших на данный момент нет. Предположительная причина инцидента - ссора с бывшей девушкой, которая работает в парикмахерской. По неподтвержденной информации, стрелявший был пьян.

"Мужчина зашел в ателье и парикмахерской с сумкой. Позже он достал ружье и начал все ломать. Свидетели говорят о трех выстрелах. Все работники и посетители покинули здание и вызвали полицию. Мужчина остался внутри один. Подход к зданию закрыли. Отделение почты и сотрудников также эвакуировали. Позже на место ЧП приехала группа захвата", - пишет паблик "Котельники.Инфо".