Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Во Владивостоке приземлился SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом

Происшествия print

В аэропорту Владивостока приземлился самолет Sukhoi Superjet 100, лобовое стекло которого треснуло во время полета. Рейс вылетел из Южной Кореи. 

"У самолета в воздухе треснул верхний слой лобового стекла. Лайнер следовал из Южной Кореи во Владивосток. Самолет благополучно завершил рейс, никто из пассажиров не пострадал", - отметили в авиакомпании "Якутия". 

На борту самолета находились 69 пассажиров, среди которых был один ребенок. Лайнер выполнял чартерный рейс. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пассажирский самолет Airbus A320 совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика пожаротушения. После вылета командир Airbus A-320 доложил о неисправности системы пожаротушения, поэтому было принято решение вернуться в аэропорт. 

Самолет выполнял рейс из Москвы в Грозный. Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо, а затем совершил посадку в штатном режиме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы ssj-100 стекло самолет владивосток
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Иосиф Пригожин: "Квартира в Крылатском — место, в котором зародилась наша семья"﻿
Православие
Никон - последний "великий государь" Церкви
Достижения медицины
Иммунные клетки восстанавливаются после острого повреждения почек
Новости Все >
Экс-премьер Украины сравнил страну с банановой республикой
Во Владивостоке приземлился SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом
Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем
Глава МИД Ирана гарантировал безопасность судов в Персидском заливе
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
В РПЦ не одобрили запрет на госзакупки импортных лекарств
Эксперты предрекли рост цен на красную икру на 25–30%
Около 12 тыс. человек пришли на митинг в связи с выборами в Мосгордуму
Мужчина в петербургском метро напал с ножом на глухонемых украинцев
Выезд на встречную полосу стал главной причиной смертей на дорогах
Последние материалы
Во Владивостоке приземлился SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом
Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем
Глава МИД Ирана гарантировал безопасность судов в Персидском заливе
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
В РПЦ не одобрили запрет на госзакупки импортных лекарств
Эксперты предрекли рост цен на красную икру на 25–30%
Около 12 тыс. человек пришли на митинг в связи с выборами в Мосгордуму
Мужчина в петербургском метро напал с ножом на глухонемых украинцев
Иосиф Пригожин: "Квартира в Крылатском — место, в котором зародилась наша семья"﻿
Выезд на встречную полосу стал главной причиной смертей на дорогах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление

Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.

Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Чешский политолог: криминалисты не участвовали в расследовании крушения MH17
Мир. Новости мира
Чешский политолог: криминалисты не участвовали в расследовании крушения MH17
Политика. Новости и аналитика
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Наука и техника
Le Parisien: пилот MH370 убил пассажиров и утопил Boeing в океане
Политика. Новости и аналитика
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление

Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.

Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Политика. Новости и аналитика
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Бывший СССР
Зеленский: обмен украинских моряков нормализирует диалог с РФ
Новости Украины
Политолог: Киев ответит "безумными" мерами на распространение российского гражданства
Экономика
Росстат: Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 россиян

Это категория работников в стране оказалась самой малочисленной, ее доля составляет менее 0,1%.

Росстат: Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 россиян
Мнение: пенсионная реформа демонстрирует отсутствие власти в стране
Экспертное мнение
Мнение: пенсионная реформа демонстрирует отсутствие власти в стране
Политика. Новости и аналитика
Жириновский предлагает переименовать президента в верховного правителя
Общество
"Левада-центр": более 30% россиян допускают массовые забастовки
Любовь Степушова Зачем Кремлю понадобился "Минск-3" Виктора Медведчука Любовь Степушова Игорь Буккер Город царя Давида был большой деревней Игорь Буккер Руслан Веснянко В Верховной раде могут появиться партии-новички Руслан Веснянко
Комментарии
Новый гендиректор "Рустави 2" допустил возвращение Габунии к работе
Мужчина в петербургском метро напал с ножом на глухонемых украинцев
В РПЦ не одобрили запрет на госзакупки импортных лекарств
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем
В РПЦ не одобрили запрет на госзакупки импортных лекарств
Около 12 тыс. человек пришли на митинг в связи с выборами в Мосгордуму
Военные США готовят операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Около 12 тыс. человек пришли на митинг в связи с выборами в Мосгордуму
Военные США готовят операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке
Украинский министр высмеял указ Зеленского об улучшении качества дорог
Le Parisien: пилот MH370 убил пассажиров и утопил Boeing в океане
Le Parisien: пилот MH370 убил пассажиров и утопил Boeing в океане
Новый гендиректор "Рустави 2" допустил возвращение Габунии к работе
Новый гендиректор "Рустави 2" допустил возвращение Габунии к работе
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Около 12 тыс. человек пришли на митинг в связи с выборами в Мосгордуму
Около 12 тыс. человек пришли на митинг в связи с выборами в Мосгордуму
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ