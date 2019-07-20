В аэропорту Владивостока приземлился самолет Sukhoi Superjet 100, лобовое стекло которого треснуло во время полета. Рейс вылетел из Южной Кореи.
"У самолета в воздухе треснул верхний слой лобового стекла. Лайнер следовал из Южной Кореи во Владивосток. Самолет благополучно завершил рейс, никто из пассажиров не пострадал", - отметили в авиакомпании "Якутия".
На борту самолета находились 69 пассажиров, среди которых был один ребенок. Лайнер выполнял чартерный рейс.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пассажирский самолет Airbus A320 совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика пожаротушения. После вылета командир Airbus A-320 доложил о неисправности системы пожаротушения, поэтому было принято решение вернуться в аэропорт.
Самолет выполнял рейс из Москвы в Грозный. Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо, а затем совершил посадку в штатном режиме.
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