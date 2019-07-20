Во Владивостоке приземлился SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом

В аэропорту Владивостока приземлился самолет Sukhoi Superjet 100, лобовое стекло которого треснуло во время полета. Рейс вылетел из Южной Кореи.

"У самолета в воздухе треснул верхний слой лобового стекла. Лайнер следовал из Южной Кореи во Владивосток. Самолет благополучно завершил рейс, никто из пассажиров не пострадал", - отметили в авиакомпании "Якутия".

На борту самолета находились 69 пассажиров, среди которых был один ребенок. Лайнер выполнял чартерный рейс.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пассажирский самолет Airbus A320 совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика пожаротушения. После вылета командир Airbus A-320 доложил о неисправности системы пожаротушения, поэтому было принято решение вернуться в аэропорт.

Самолет выполнял рейс из Москвы в Грозный. Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо, а затем совершил посадку в штатном режиме.