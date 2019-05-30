СМИ сообщают о вынужденной посадке Airbus A320 в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus A320 совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика пожаротушения.



Посадка горящего самолета в «Шереметьево». Видео / Новости от 05.05.2019 23:36

"Самолет вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Эту информацию подтверждает "Интерфакс". По словам источника агентства в органах управления воздушным движением, после вылета командир Airbus A-320 доложил о неисправности системы пожаротушения, поэтому было принято решение вернуться в аэропорт.

Самолет выполнял рейс из Москвы в Грозный. Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо, а затем совершил посадку в штатном режиме. Среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет.

Для встречи лайнера в Шереметьево были направлены дополнительные силы пожарных.