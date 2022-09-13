Астрологи: "Дева, Рак, Скорпион и ещё три знака зодиака — самые надёжные"

Зачастую некоторые люди гораздо более болтливы, чем другие, они мгновенно сделают общественным достоянием то, что вы расскажете им по секрету. Астрологи знают, каким знакам зодиака всё же можно доверять свои тайны, поскольку эти люди надёжны.

Самые надёжные знаки зодиака

Стрелец

У Стрельцов есть стремление к острым ощущениям и авантюрный характер. Зачастую они бывают безрассудны и болтливы. Но всё же они понимают, когда важно промолчать.

Астролог Инбаал Хонигман описывает Стрельцов как "открытых, честных и уверенных в себе". Во многом это связано с тем, что ими "управляет Юпитер, планета расширения, поэтому всё, что они делают, говорят или думают, имеет большое значение". Они уверенно выражают себя и не понимают, почему люди пытаются скрыть правду. Поэтому они скорее предпочтут сохранить ваш секрет, чем заставят вас лгать им.

Стрельцы любят прокладывать свой собственный путь, надеясь, что другие захотят пойти по их стопам.

"Они считают себя лидерами и гуру, поэтому всегда чувствуют ответственность за своих близких", — говорит астролог Элис Альта. Стрельцы не любят терпеть неудачи, если вы делитесь конфиденциальной информацией с ними, они вас не подведут.

Дева

Если вы обидели Деву, она, скорее всего, затаит обиду. С близкими людьми Девы крайне принципиальны.

"Вы можете положиться на Дев, потому что они хорошо известны своей дотошностью, трудолюбием и организованностью", — объясняет Хонигман. Поскольку они уделяют так много внимания деталям, они могут узнать ваши самые сокровенные мысли и определить, какими из них не следует делиться с другими людьми.

Альта говорит, что пока вы честны с ними, "они ответят тем же", поэтому не стесняйтесь откровенно говорить с Девой.

Скорпион

Скорпионы известны своей загадочностью.

"Они отлично подходят для того, чтобы делиться с ними своими проблемами", — говорит астролог Айми Дэвис. Этот знак по своей природе не доверяет другим, поэтому знает, как важно хранить секреты.

Хотя они унесут ваши тайны с собой в могилу, не ожидайте, что Скорпионы будут в ответ с вами так же откровенны. Ими управляет Плутон, планета тайн и вещей, скрытых под поверхностью, поэтому им трудно ослабить бдительность.

Козерог

Козероги не любят делиться своими эмоциями. "Чтобы заставить их открыться, потребуются крайние меры, — объясняет Дэвис. — Они будут не только вам опорой, когда это необходимо, но и оставят при себе ваши сокровенные тайны". Они чрезвычайно надежны.

Хонигман отмечает, что хотя Козероги очень ценят деньги, статус и достижения человека, "они очень принципиальны и не будут лгать и жульничать, чтобы добиться желаемых высот". Они знают, что любая неосмотрительность в конечном итоге настигнет их и помешает планам по достижению успеха.

Рак

Этот знак зодиака считается самым лояльным, Раки ставят друзей и семью выше себя. "Раки принимают всё близко к сердцу и… поступают с людьми так, как хотят, чтобы поступали с ними", — говорит Хонигман.

Раку можно доверять. Как отмечает Дэвис, "у них острое чувство правильного, они искренне хотят, чтобы друзья доверяли им. Подвести кого-то близкого для Рака совершенно невозможно".

Телец

Телец любит заботиться о людях и никогда не предаст самых близких друзей и семью. Хонигман говорит, что энергия этого земного знака предполагает сильное стремление к "комфорту, безопасности и доверию", поэтому Телец никогда не будет сплетничать.

Как и Рак, Телец — чрезвычайно преданный друг. Если человек ему небезразличен, то он сделает всё для его комфорта. Поэтому на Тельца можно положиться, если необходимо поплакать в жилетку.

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