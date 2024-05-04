Байкал обходит Кубань и Крым по популярности: туристические предпочтения россиян в 2024 году

Байкал обогнал Крым по популярности

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Центр координации действий Правительства РФ провел очередной опрос среди граждан страны, касающийся предпочтений в области внутреннего туризма. Из результатов опроса стало известно, что Байкальское озеро опередило курорты Кубани по популярности. В исследовании участвовали более двух тысяч человек.

Фото: Собственная работа by Discoverynn is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Данные исследования показывают, что в 2024 году наибольшей популярностью пользуются следующие направления: озеро Байкал (43%), Черноморское побережье Краснодарского края (33%) и Крым (32%), как указано на сайте "Новое телевидение Сибири".

Автомобиль является предпочтительным средством передвижения среди россиян для отдыха, его выбрали 51% опрошенных, что на 15% больше, чем в предыдущем году. Путешествия на поезде заняли второе место с результатом 48%, в то время как воздушные перелеты оказались на третьем месте с 34%.