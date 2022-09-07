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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: "Рыбы, Овен, Лев и ещё три знака зодиака - материалисты"

Гороскоп

Некоторые люди чересчур сосредоточены на материальном. Идут ли они за новой дизайнерской сумкой или за роскошным новым спортивным авто — такие люди уделяют большое внимание именно физическим объектам, особенно тем, которые подчеркивают их статус. Чтобы понять, почему это так для них важно, обратимся к астрологии.

Астрологи: "Рыбы, Овен, Лев и ещё три знака зодиака - материалисты"

6 знаков зодиака, для которых важна роскошь

  • Рыбы

Рыбы, казалось бы, известны как чувствительный и свободолюбивый знак зодиака, ну уж никак не ориентированный на деньги. Но когда эти эмоциональные люди заходят слишком далеко, то они не прочь побаловать себя роскошными штучками, чтобы немного взбодриться.

"Рыбы тратят деньги для создания комфорта", — говорит Рэйчел Клэр, астролог из Mysticsense. Например, они могут потратиться на СПА или дорогие уходовые процедуры для лица. Но зачастую склонность Рыб к тратам связана с их щедростью.

"Они любят баловать окружающих приятными вещами", — отмечает таролог Аманда Ли.

  • Козерог

Козероги бывают одержимы успехом и продвижением по карьерной лестнице.

"Управляемые трудолюбивым и целеустремленным Сатурном, Козероги понимают ценность своих усилий", — говорит Клэр.

Она объясняет, что их "меньше привлекает гламур дизайнерских сумок и гоночных автомобилей", но они любят вознаграждать себя красивыми вещами.

  • Близнецы

Как и почти во всём в своей жизни, Близнецы не сомневаются в своих покупках.

"Как причудливый воздушный знак и при этом непостоянный, Близнецы отличаются спонтанностью", — говорит Клэр.

Они любят импульсивные покупки и любят хвастаться своими приобретениями перед друзьями. Но зачастую это может стать проблемой. "[Они] легко могут остаться с пустым кошельком из-за того, что начиналось как невинное удовольствие", — отмечает астролог Эмили Ньюман. Таким образом, она описывает Близнецов как "детей", которые ради удовольствия забывают о бюджете.

  • Овен

Этот огненный знак любит лидировать и привлекать к себе внимание.

"Овны часто рассматривают материальные блага как способ выделиться среди остальных, — говорит Клэр. — Они с удовольствием похвастаются дизайнерскими вещами".

Клэр также отмечает, что как самый эгоистичный знак зодиака Овен обычно ставит себя на первое место. Если очередная дорогая покупка поможет превзойти коллегу, с которым он постоянно конкурирует, то Овен не задумываясь потратит последние деньги.

  • Лев

Львам нравится быть в центре внимания, а это значит, что дизайнерские вещи необходимы для того, чтобы произвести впечатление на друзей. Этот гордый огненный знак тратит непомерно много денег на приобретение лучших и самых модных вещей. При встрече Лев непременно расскажет, как дорого ему обошлись его новые часы или очередная вещичка от известного модельера. Львы редко сожалеют о своём чрезмерном материалистичном подходе. Однако такое поведение зачастую приводит гордых Львов к банкротству.

  • Телец

Тельцы славятся любовью ко всему, что связано с роскошью.

"Как приземлённый и упрямый земной знак, Телец чувствует себя комфортно, только когда его окружают дорогие вещи", — отмечает Клэр.

Таролог Лия Голдберг отмечает, что Телец часто измеряет свою самооценку тем, сколько денег он зарабатывает и что может на них купить.

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