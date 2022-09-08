Астролог Эш: "Скорпионы — плаксы, а Раки — манипуляторы"

Вы, вероятно, слышали о том, что Близнецы двуличны или что Скорпионы любят лгать, что Девы не организованы, а Рыбы обязательно разобьют сердце? Конечно, у каждого знака зодиака есть свои скелеты в шкафу. Но чему стоит верить? Астролог Лорен Эш раскрыла самые скандальные секреты.

Какие у знаков зодиака скелеты в шкафу

Овны

Овны гордые и никак не славятся скромностью. При этом они могут чувствовать себя неуверенно или сомневаться в себе. Ведь всегда есть риск провала. И хотя Овен, безусловно, не боится рисковать, он всё же опасается, что его будут осуждать за ошибки.

Тельцы

Как земной знак Телец известен своим прямолинейным и практичным подходом к жизни. Почти невозможно заставить его передумать, если он принял решение. Большинство людей считают, что это упрямство, но Тельцу нравится думать, что он просто сосредоточен на важном. Тем не менее Тельцы часто задаются вопросом, не упускают ли они возможность повеселиться, может, всё же стоит почаще расслабляться!.

Близнецы

Близнецов считают общительными, при этом они зачастую поверхностно судят о людях. Близнецами управляет болтливый и сообразительный Меркурий, поэтому они могут легко сказать людям именно то, что те хотят услышать, даже если Близнецы так не считают.

Раки

Раком управляет сострадательная и чуткая Луна, и он обычно использует это во благо, заботясь о своих близких и предлагая плечо, если кому-то нужно поплакать в жилетку. Но у Рака есть и другая сторона медали — он может манипулировать людьми, даже не подозревая об этом. Когда эмоции накаляются, этот знак, как известно, играет на чувстве вины, чтобы сгладить конфликт.

Львы

Не секрет, что эти тусовщики любят быть в центре внимания. Они усердно работали, чтобы развить свою уверенность, и не позволят другим людям помешать их планам. Лев не будет лезть из кожи вон, чтобы наступать другим на пятки, но если вы скажете, что настроены на тихий вечер дома, а у него при этом есть возможность посетить новую крутую вечеринку, то он без сожаления оставит вас лежать на диване.

Девы

Девы считаются перфекционистами, и в некотором смысле это правда. Они внимательны к деталям и замечают мелочи, которые упускают из виду другие люди. Но это не обязательно означает, что они организованные люди. Девы более склонны, чем любой другой знак, отодвигать на второй план собственные планы, если кому-то нужна помощь.

Весы

Существует стереотип, что Весы нерешительные. Они изо всех сил стараются притворяться, что это неправда, но при этом им нравится, когда решения принимают другие люди. Весы стараются не перегружать себя жизнью. Они используют любой шанс, чтобы не принимать трудных решений. Кроме того, как общительный воздушный знак, Весы не хотят принимать никаких решений, которые могут рассердить других людей. Они скорее будут сидеть сложа руки и играть роль посредника, чем брать на себя ответственность.

Скорпионы

Скорпионов можно смело называть плаксами. Хоть они и скрывают это, но всё же они тайные романтики. Они умеют любить по-настоящему, а если им разбивают сердце, то они переносят это тяжелее, чем кто-либо ещё.

Стрельцы

Авантюристы, плейбои… Есть много стереотипов, которые окутывают Стрельцов. Но есть и другая сторона личности, которую они склонны скрывать. Как знак, управляемый Юпитером, планетой знаний, Стрелец — больше ботаник, будь то одержимость чтением, любовь к документальным фильмам или тенденция увлекаться новым хобби каждые две недели.

Козероги

Хорошо известно, что Козероги любят зарабатывать деньги. Многие считают этот знак скучным, однако это не так. Козероги умеют шутить, иногда даже по-чёрному.

Водолеи

Это самый уникальный и эксцентричный знак зодиака. И их мятежный дух — одна из самых сильных сторон. Однако из-за чувства противоречия Водолеи могут проигнорировать даже те хобби, которые им нравятся.

Рыбы

Милые и чувствительные Рыбы верны и преданы своим партнёрам, но им также не чужд флирт. Рыбы болезненно переживают расставание с партнёром и предательство.

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