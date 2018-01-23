Как ослабить страх перед жизнью

Пока психиатры борются с психическими и депрессивными расстройствами, миллионы людей незаметно погружаются в пучину всевозможных неврозов. Они есть или еще появятся у подавляющего большинства людей. Психологическим иммунитетом к неврозам обладает очень незначительный процент. Но в нашей власти предупредить или смягчить проявления болезни.

Наиболее распространенные виды невротических расстройств, о которых мы поговорим ниже, ярче всего проявляются у людей боязливых от природы. Самая главная опасность неврозов в том, что люди не склонны замечать у себя даже самые грозные симптомы.

Они объясняют изменения в своем поведении и реакциях другими причинами — усталостью, врожденной застенчивостью, устоями общества, порядком в коллективе и т. д. Но достаточно один раз запустить это нервное расстройство, чтобы потом всю жизнь прожить в страхе и одиночестве.

Отличительная черта людей, страдающих неврозами — это постоянное волнение и беспокойство, даже когда для этого нет никаких причин. Они чувствуют себя слабыми, уставшими и напряженными, часто ходят к врачам, жалуясь на головные боли и бессонницу.

Старайтесь не отдаваться этому состоянию, видеть в жизни положительные моменты. Заводите дневник, где будете записывать все хорошее, что случилось с вами за день. И дайте себе слово больше не рассказывать знакомым о своих недомоганиях.

Когда мы видим людей, отказывающихся ездить на общественном транспорте или падающих в обморок при остановке метропоезда в тоннеле, мы думаем, что сами-то никогда такими не станем. Зарекаться не стоит! Неврозы бывают разные, и возможно вы уже "подцепили" один из них.

Социальная фобия

Люди, страдающие этим заболеванием, стараются избегать повседневной общественной деятельности, общения с незнакомыми людьми, публичных выступлений и пытаются реже ходить на работу или на учебу. Задолго до предстоящего общения с людьми их охватывает беспокойство и тревога.

Иногда симптомы этой тревоги очевидны: человек начинает дрожать, краснеть, потеть, слышать стук собственного сердца. Обычно заболевание начинает формироваться еще в детстве или юности.

Основной способ профилактики социальной фобии — стараться чаще бывать в общественных местах, заставлять себя выступать на собраниях, участвовать в театральных кружках, спортивных секциях по игровым видам спорта и т. п.

Невроз напряжения

Обычно он развивается после страшного или опасного происшествия в жизни человека и носит название послешокового состояния или посттравматического синдрома. Воспоминания о происшедшем могут быть настолько сильными, что люди снова и снова мысленно переживают ключевое событие, даже не желая этого.

Их тревожат ночные кошмары, они избегают общения с другими людьми, становятся раздражительными, агрессивными или наоборот апатичными личностями. Если кто-то выжил в экстремальной ситуации, то он способен испытывать постоянное чувство вины перед погибшими.

Невроз напряжения может настичь вас даже через несколько лет после пережитой травмы. Поэтому сразу после катаклизма лучше всего обратиться к опытному психологу, чтобы затем не оказаться в плену у своих переживаний, которые будут разрушать вас медленно, но верно как морально, так и физически.

Невроз навязчивых состояний

Таких больных преследуют ужасные, тревожные фантазии. Люди по нескольку раз проверяют, закрыли ли они дверь, выключили ли газ, вымыли ли руки и т. д. Это называется принуждением, отнимает очень много времени, и потому люди, страдающие этим заболеванием не могут нормально трудиться и жить. Такая болезнь сама не пройдет, придется идти к психотерапевту.

Паническое состояние или истерия

У истериков случаются приступы внезапного страха, вплоть до паники. Вдруг начинается головокружение, сердцебиение, затрудняется дыхание, появляются боли в груди, тошнота, им кажется, что они умирают. Такое состояние длится обычно в течение получаса.

Если с вами такое случилось впервые, проверьте, нет ли сердечного приступа или иных физических заболеваний. Если не окажется, то значит дело в психике.

Такие панические приступы обычно случаются в общественных местах, а потому люди стараются, как можно реже покидать свой дом. Как правило, болезнь начинается в возрасте 18-24 лет.

В качестве профилактического средства подойдут занятия йогой (методика расслабления) и аутотренинг. Если же приступ случился, постарайтесь как можно быстрее выпить успокоительное средство и начать считать четные числа, начиная с 500. Дышите в такт счету. Это поможет нормализовать дыхание и сердечный ритм.

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Многие считают, что подобные заболевания — это слабость, а потому стыдятся идти к врачу. Нужно помнить, что не все расстройства вы сможете преодолеть самостоятельно, а если болезнь останется, она приведет к нарушениям в работе сердца, сосудов, желудочно-кишечного тракта, щитовидки. Так что не потакайте этим тихим разрушителям, и не бойтесь психологов.