Сейчас возраст полового созревания у детей снизился до 12-14 лет (раньше — 14—16). Однако эксперты российского Института возрастной физиологии утверждают, что полная половая зрелость наступает годкам эдак к 18-ти.
Сексологи утверждают, что организм ребенка или подростка до 15 лет не рассчитан на то напряжение, которое он испытывает при половом акте. Интим отнимает силы, поэтому регулярный секс может затормозить умственное и физическое развитие.
Больше всего страдают девочки, которые нередко сталкиваются с грубостью и физической болью, что может вызвать отвращение к сексу. Мальчики, если у них прошло не все так гладко, могут заподозрить себя в мужской несостоятельности, а это первый шаг к импотенции.
По статистике:
Помимо нежелательной беременности, психологического и физического дискомфорта приносят массу других неприятностей. Так, новозеландские медики установили прямую связь между ранним сексом и психическими заболеваниями.
Раннее начало половой жизни, венерические болезни приводят к извращениям в половой жизни и депрессиям.
Российские сексологи подтверждают: у тех, кто начал заниматься сексом рано, в дальнейшем могут развиться:
Есть претензии к раннему началу половой жизни и у врачей, которые борются с раком. Специалисты Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена (МНИОИ) доказали, что
преждевременный секс — один из факторов риска возникновения рака матки. В возрасте 12—14 лет незрелый плоский эпителий матки более подвержен воздействию канцерогенов. Статистика показывает, что среди женщин, начавших половую жизнь в возрасте 15 лет, заболеваемость раком шейки матки встречается в два раза чаще, чем у тех, кто начал заниматься сексом с 19 лет.
Черту под дискуссиями на эту тему подвели недавно медики Чикагского университета.
Согласно их выводам, люди, которые начали заниматься сексом до 13 лет (возраст Ромео, Джульетта была немногим моложе), во взрослом возрасте часто испытывают проблемы. Они вдвое чаще других болеют венерическими заболеваниями и, как правило, не удовлетворены своими партнерами ни физически, ни эмоционально.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?