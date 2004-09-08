Секс в первый раз: когда лучше начинать?

Сейчас возраст полового созревания у детей снизился до 12-14 лет (раньше — 14—16). Однако эксперты российского Института возрастной физиологии утверждают, что полная половая зрелость наступает годкам эдак к 18-ти.

Ранний секс

Ранний секс как "тормоз" для умственного и физического развития

Сексологи утверждают, что организм ребенка или подростка до 15 лет не рассчитан на то напряжение, которое он испытывает при половом акте. Интим отнимает силы, поэтому регулярный секс может затормозить умственное и физическое развитие.

Больше всего страдают девочки, которые нередко сталкиваются с грубостью и физической болью, что может вызвать отвращение к сексу. Мальчики, если у них прошло не все так гладко, могут заподозрить себя в мужской несостоятельности, а это первый шаг к импотенции.

По статистике:

с россиянками первый секс случается в промежутке от 17,5 до 20 лет;

17-18 % девушек расстаются с девственностью только после 27 лет;

а вот у парней первый секс происходит на год раньше, в среднем в 16 лет;

парни боятся первого раза вдвое чаще, чем девушки;

60% девушек испытывают проблемы с настроением и начинают негативно относиться к своему телу после первого раза. У парней этот процент втрое реже;

68% девушек все еще уверены, что нельзя забеременеть в первый раз;

20% пар распадаются после первой ночи. Этот процент выше в парах, в которых оба партнера девственники.

Преждевременные половые связи приводят к извращениям и депрессиям

Помимо нежелательной беременности, психологического и физического дискомфорта приносят массу других неприятностей. Так, новозеландские медики установили прямую связь между ранним сексом и психическими заболеваниями.

Раннее начало половой жизни, венерические болезни приводят к извращениям в половой жизни и депрессиям.

Депрессия у подростка

Российские сексологи подтверждают: у тех, кто начал заниматься сексом рано, в дальнейшем могут развиться:

психические расстройства (аффекты, раздражительность, неадекватное восприятие действительности),

неврозы.

Есть претензии к раннему началу половой жизни и у врачей, которые борются с раком. Специалисты Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена (МНИОИ) доказали, что

преждевременный секс — один из факторов риска возникновения рака матки. В возрасте 12—14 лет незрелый плоский эпителий матки более подвержен воздействию канцерогенов. Статистика показывает, что среди женщин, начавших половую жизнь в возрасте 15 лет, заболеваемость раком шейки матки встречается в два раза чаще, чем у тех, кто начал заниматься сексом с 19 лет.

Онкология

Черту под дискуссиями на эту тему подвели недавно медики Чикагского университета.

Согласно их выводам, люди, которые начали заниматься сексом до 13 лет (возраст Ромео, Джульетта была немногим моложе), во взрослом возрасте часто испытывают проблемы. Они вдвое чаще других болеют венерическими заболеваниями и, как правило, не удовлетворены своими партнерами ни физически, ни эмоционально.

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