Каких правил надо придерживаться, если вы решились на пирсинг? Советует врач-косметолог клиники "Интермедсервис" Ольга Владимировна Посвянская.
Наиболее распространен пирсинг ушей — сережки давно стали почти незаменимым атрибутом женской моды на все времена. Второе место занимают проколы носа и бровей. На почетном третьем месте — пирсинг губ и языка. Приближаются к ним и украшения пупка, а вот кольца и цепочки на груди, около соска, в области щек и пирсинг гениталий остаются экстравагантной экзотикой.
В то время как молодые чаще всего делают пирсинг
то люди старше 30 лет выбирают
Как бы мы к этому не относились, но факт остается фактом: во всем мире все больше взрослых женщин, уже разменявших четвертый десяток, восхваляют эротический эффект этого вида пирсинга.
Даме, решившей украсить свое тело, зачастую кажется, что процедура пирсинга быстрая и простая. Специалисту действительно потребуется всего несколько минут для того, чтобы наградить ваше тело желанным проколом. А вот насчет выводов о простоте торопиться не следует. К сожалению, пирсинг сопряжен с некоторым риском и требует осторожности в послеоперационный период.
Пирсинг — это операция. Более того, появление самого отверстия — только прелюдия, причем достаточно безболезненная. Если прокалывание делается с соблюдением всех правил медицинской стерильности, то у большинства людей кровь почти не выступает. Правильное прокалывание не задевает нервные окончания, артерии и вены.
После прокола в появившийся канал вдевается лечебный штифт или специальное кольцо, которые должны оставаться в ранке до полного и окончательного заживления тканей. Для того, чтобы избежать осложнений, прокол должен проводиться стерильными медицинскими инструментами в
Есть нюансы, которые неведомы факирам-самоучкам. Например, многое зависит от толщины иглы. Прокалывая область между ноздрями или верхнюю часть уха, используют иглу толще, чем диаметр "петельки" украшения, которое будет вставляться в отверстие. При нарушении медицинских правил могут образоваться неровные края, которые заживают долго и нелегко. В таких случаях женщин, чья кожа склонна к образованию келоидных рубцов, зачастую ждут печальные последствия — эстетические нарушения в виде "ниспадающих" рубцов, похожих на виноградные гроздья. Но об этих тонкостях должен знать врач или мастер, и предупредить пациента.
Осложнения встречаются. И чаще всего они связаны с непрофессиональным проведением процедуры. Какими последствиями чреваты проколы , сделанные по дороге на пляж во время, к примеру, египетского турне?
Заживают ранки по-разному. В зависимости от места прокола и состояния здоровья. Гораздо легче рубцуются дырочки на хрящевых тканях — ушах и в ноздрях. Неплохо заживают слизистые ткани:
Труднее всего "привыкают" к новым отверстиям места, где много потовых желез: пупок, брови и переносица.
Не забывайте внимательно ухаживать за ранкой:
Из списка материалов, подходящих для украшений тела, навсегда стоит забыть о никеле и металлах, содержащих кобальт. Серебро нельзя вставлять сразу после пирсинга. Оно склонно к окислению и в незажившей ранке может спровоцировать воспаление. В период заживления следует использовать только лечебные стальные или золотые кольца.
В зажившие уши безболезненно можно вставлять благородные металлы: золото, серебро и платину. Все остальные части тела лучше переносят украшения из нержавеющих хирургических сплавов, так называемой медицинской стали. Их выпускается огромное количество:
Когда рана заживет, то кожа, не склонная к аллергии, достаточно мирно сосуществует с такими нержавеющими металлами, как палладий и титан. Синтетические материалы, например, пластмассы, следует носить недолго и пользоваться не чаще одного-двух раз в неделю.
Инна ЧЕСНОКОВА
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Любимый вопрос изучающих иностранные языки: какой язык самый сложный в мире? Лингвисты считают, что однозначного ответа нет – все зависит от вашего родного языка и ряда других факторов. А вот нейрофизиологи готовы поспорить: по их мнению, наиболее трудны те языки, которые с трудом воспринимает даже мозг носителя. Например, китайский и арабский.