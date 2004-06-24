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Автор Марина Лебедева

Основные правила пирсинга

Здоровье » Красота » Техника красоты

Каких правил надо придерживаться, если вы решились на пирсинг? Советует врач-косметолог клиники "Интермедсервис" Ольга Владимировна Посвянская.

Основные правила пирсинга

Виды пирсинга

Наиболее распространен пирсинг ушей — сережки давно стали почти незаменимым атрибутом женской моды на все времена. Второе место занимают проколы носа и бровей. На почетном третьем месте — пирсинг губ и языка. Приближаются к ним и украшения пупка, а вот кольца и цепочки на груди, около соска, в области щек и пирсинг гениталий остаются экстравагантной экзотикой.

В то время как молодые чаще всего делают пирсинг

  • лица,
  • языка
  • или пупка,

то люди старше 30 лет выбирают

  • интимный пирсинг.

Как бы мы к этому не относились, но факт остается фактом: во всем мире все больше взрослых женщин, уже разменявших четвертый десяток, восхваляют эротический эффект этого вида пирсинга.

Даме, решившей украсить свое тело, зачастую кажется, что процедура пирсинга быстрая и простая. Специалисту действительно потребуется всего несколько минут для того, чтобы наградить ваше тело желанным проколом. А вот насчет выводов о простоте торопиться не следует. К сожалению, пирсинг сопряжен с некоторым риском и требует осторожности в послеоперационный период.

Где и чем делать пирсинг

Пирсинг — это операция. Более того, появление самого отверстия — только прелюдия, причем достаточно безболезненная. Если прокалывание делается с соблюдением всех правил медицинской стерильности, то у большинства людей кровь почти не выступает. Правильное прокалывание не задевает нервные окончания, артерии и вены.

После прокола в появившийся канал вдевается лечебный штифт или специальное кольцо, которые должны оставаться в ранке до полного и окончательного заживления тканей. Для того, чтобы избежать осложнений, прокол должен проводиться стерильными медицинскими инструментами в

  • лечебном учреждении
  • или салоне, имеющем медицинскую лицензию.

Есть нюансы, которые неведомы факирам-самоучкам. Например, многое зависит от толщины иглы. Прокалывая область между ноздрями или верхнюю часть уха, используют иглу толще, чем диаметр "петельки" украшения, которое будет вставляться в отверстие. При нарушении медицинских правил могут образоваться неровные края, которые заживают долго и нелегко. В таких случаях женщин, чья кожа склонна к образованию келоидных рубцов, зачастую ждут печальные последствия — эстетические нарушения в виде "ниспадающих" рубцов, похожих на виноградные гроздья. Но об этих тонкостях должен знать врач или мастер, и предупредить пациента.

Как подготовиться к пирсингу

  • следует воздержаться от прокола перед и во время месячных;
  • нежелательна процедура в жаркое время года — ранка постоянно будет потеть и процесс заживления значительно удлинится;
  • не стоит делать пирсинг в периоды общих недомоганий.

Какие осложнения могут быть при пирсинге

Осложнения встречаются. И чаще всего они связаны с непрофессиональным проведением процедуры. Какими последствиями чреваты проколы , сделанные по дороге на пляж во время, к примеру, египетского турне?

  1. Неграмотный пирсинг сосков может повредить молочные протоки и тогда ваш будущий малыш может не узнать вкуса материнского молока.
  2. Пирсинг бровей опасен тем, что способен "задеть" нервное сплетение и частично парализовать мышцы лица.
  3. Доморощенный пирсинг языка может нарушить вкусовые ощущения.
  4. Вследствие бесконтрольного прокалывания ушей может ухудшиться слух, обоняние и даже зрение.
  5. Стоит ли говорить, что при прокалывании нестерильными иглами в ранку легко занести любую инфекцию? Инфицирование же неминуемо приводит к образованию гнойников или грубых рубцов.
  6. Приверженцы мистических наук утверждают, что, делая проколы на груди и животе, мы допускаем разрыв в собственной энергетической защите.

Как заживают места пирсинга

Заживают ранки по-разному. В зависимости от места прокола и состояния здоровья. Гораздо легче рубцуются дырочки на хрящевых тканях — ушах и в ноздрях. Неплохо заживают слизистые ткани:

  • губы,
  • язык,
  • гениталии.

Труднее всего "привыкают" к новым отверстиям места, где много потовых желез: пупок, брови и переносица.

Не забывайте внимательно ухаживать за ранкой:

  1. Ранка от пирсинга затягивается через 1-1,5 месяца, а полное заживление наступает после полугода. В течение двух месяцев необходимо обрабатывать саму рану и кольцо украшения антисептическими средствами.
  2. Из прокола в течение первой недели обычно выделяется желтоватая жидкость — лимфа, которую многие принимают за гной. Лимфу обязательно нужно удалять. Для этого два раза в день прочищается и ранка, и украшение при помощи ватного тампона, смоченного в водном или спиртовом растворе хлоргексидина. Его можно заменить любым стерилизующим спиртовым раствором или даже одеколоном.
  3. В первые недели во время дезинфекции украшение лучше не вынимать, а протирать, аккуратно поворачивая кольцо разными участками.
  4. Украшение нужно несколько раз в день слегка передвигать.
  5. В течение всего дня ранка должна быть открытой и сухой, за исключением тех моментов, когда она промывается.
  6. На ночь прикладывайте к месту прокола стерильную салфетку, края которой прикрепите пластырем.
  7. После прокалывания соска или пупка носите только хлопчатобумажное белье.
  8. С ранки никогда не удаляйте корочку.
  9. "Тормозят" процесс заживления все психотропные вещества, алкоголь, недосыпание, стресс, курение.
  10. Старайтесь не травмировать участки пирсинга активными движениями — иначе вы рискуете оставить на теле рубец.

Что вставляем на место пирсинга

Из списка материалов, подходящих для украшений тела, навсегда стоит забыть о никеле и металлах, содержащих кобальт. Серебро нельзя вставлять сразу после пирсинга. Оно склонно к окислению и в незажившей ранке может спровоцировать воспаление. В период заживления следует использовать только лечебные стальные или золотые кольца.

В зажившие уши безболезненно можно вставлять благородные металлы: золото, серебро и платину. Все остальные части тела лучше переносят украшения из нержавеющих хирургических сплавов, так называемой медицинской стали. Их выпускается огромное количество:

  • филигранные колечки для пупков и ноздрей,
  • изящные палочки для бровей и переносицы,
  • веселые подвески для юных,
  • благородные конусы с забавными миниатюрными игрушками,
  • смешные подковы с замочками и многое другое.

Когда рана заживет, то кожа, не склонная к аллергии, достаточно мирно сосуществует с такими нержавеющими металлами, как палладий и титан. Синтетические материалы, например, пластмассы, следует носить недолго и пользоваться не чаще одного-двух раз в неделю.

Инна ЧЕСНОКОВА

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