Основные правила пирсинга

Каких правил надо придерживаться, если вы решились на пирсинг? Советует врач-косметолог клиники "Интермедсервис" Ольга Владимировна Посвянская.

Виды пирсинга

Наиболее распространен пирсинг ушей — сережки давно стали почти незаменимым атрибутом женской моды на все времена. Второе место занимают проколы носа и бровей. На почетном третьем месте — пирсинг губ и языка. Приближаются к ним и украшения пупка, а вот кольца и цепочки на груди, около соска, в области щек и пирсинг гениталий остаются экстравагантной экзотикой.

В то время как молодые чаще всего делают пирсинг

лица,

языка

или пупка,

то люди старше 30 лет выбирают

интимный пирсинг.

Как бы мы к этому не относились, но факт остается фактом: во всем мире все больше взрослых женщин, уже разменявших четвертый десяток, восхваляют эротический эффект этого вида пирсинга.

Даме, решившей украсить свое тело, зачастую кажется, что процедура пирсинга быстрая и простая. Специалисту действительно потребуется всего несколько минут для того, чтобы наградить ваше тело желанным проколом. А вот насчет выводов о простоте торопиться не следует. К сожалению, пирсинг сопряжен с некоторым риском и требует осторожности в послеоперационный период.

Где и чем делать пирсинг

Пирсинг — это операция. Более того, появление самого отверстия — только прелюдия, причем достаточно безболезненная. Если прокалывание делается с соблюдением всех правил медицинской стерильности, то у большинства людей кровь почти не выступает. Правильное прокалывание не задевает нервные окончания, артерии и вены.

После прокола в появившийся канал вдевается лечебный штифт или специальное кольцо, которые должны оставаться в ранке до полного и окончательного заживления тканей. Для того, чтобы избежать осложнений, прокол должен проводиться стерильными медицинскими инструментами в

лечебном учреждении

или салоне, имеющем медицинскую лицензию.

Есть нюансы, которые неведомы факирам-самоучкам. Например, многое зависит от толщины иглы. Прокалывая область между ноздрями или верхнюю часть уха, используют иглу толще, чем диаметр "петельки" украшения, которое будет вставляться в отверстие. При нарушении медицинских правил могут образоваться неровные края, которые заживают долго и нелегко. В таких случаях женщин, чья кожа склонна к образованию келоидных рубцов, зачастую ждут печальные последствия — эстетические нарушения в виде "ниспадающих" рубцов, похожих на виноградные гроздья. Но об этих тонкостях должен знать врач или мастер, и предупредить пациента.

Как подготовиться к пирсингу

следует воздержаться от прокола перед и во время месячных;

нежелательна процедура в жаркое время года — ранка постоянно будет потеть и процесс заживления значительно удлинится;

не стоит делать пирсинг в периоды общих недомоганий.

Какие осложнения могут быть при пирсинге

Осложнения встречаются. И чаще всего они связаны с непрофессиональным проведением процедуры. Какими последствиями чреваты проколы , сделанные по дороге на пляж во время, к примеру, египетского турне?

Неграмотный пирсинг сосков может повредить молочные протоки и тогда ваш будущий малыш может не узнать вкуса материнского молока. Пирсинг бровей опасен тем, что способен "задеть" нервное сплетение и частично парализовать мышцы лица. Доморощенный пирсинг языка может нарушить вкусовые ощущения. Вследствие бесконтрольного прокалывания ушей может ухудшиться слух, обоняние и даже зрение. Стоит ли говорить, что при прокалывании нестерильными иглами в ранку легко занести любую инфекцию? Инфицирование же неминуемо приводит к образованию гнойников или грубых рубцов. Приверженцы мистических наук утверждают, что, делая проколы на груди и животе, мы допускаем разрыв в собственной энергетической защите.

Как заживают места пирсинга

Заживают ранки по-разному. В зависимости от места прокола и состояния здоровья. Гораздо легче рубцуются дырочки на хрящевых тканях — ушах и в ноздрях. Неплохо заживают слизистые ткани:

губы,

язык,

гениталии.

Труднее всего "привыкают" к новым отверстиям места, где много потовых желез: пупок, брови и переносица.

Не забывайте внимательно ухаживать за ранкой:

Ранка от пирсинга затягивается через 1-1,5 месяца, а полное заживление наступает после полугода. В течение двух месяцев необходимо обрабатывать саму рану и кольцо украшения антисептическими средствами. Из прокола в течение первой недели обычно выделяется желтоватая жидкость — лимфа, которую многие принимают за гной. Лимфу обязательно нужно удалять. Для этого два раза в день прочищается и ранка, и украшение при помощи ватного тампона, смоченного в водном или спиртовом растворе хлоргексидина. Его можно заменить любым стерилизующим спиртовым раствором или даже одеколоном. В первые недели во время дезинфекции украшение лучше не вынимать, а протирать, аккуратно поворачивая кольцо разными участками. Украшение нужно несколько раз в день слегка передвигать. В течение всего дня ранка должна быть открытой и сухой, за исключением тех моментов, когда она промывается. На ночь прикладывайте к месту прокола стерильную салфетку, края которой прикрепите пластырем. После прокалывания соска или пупка носите только хлопчатобумажное белье. С ранки никогда не удаляйте корочку. "Тормозят" процесс заживления все психотропные вещества, алкоголь, недосыпание, стресс, курение. Старайтесь не травмировать участки пирсинга активными движениями — иначе вы рискуете оставить на теле рубец.

Что вставляем на место пирсинга

Из списка материалов, подходящих для украшений тела, навсегда стоит забыть о никеле и металлах, содержащих кобальт. Серебро нельзя вставлять сразу после пирсинга. Оно склонно к окислению и в незажившей ранке может спровоцировать воспаление. В период заживления следует использовать только лечебные стальные или золотые кольца.

В зажившие уши безболезненно можно вставлять благородные металлы: золото, серебро и платину. Все остальные части тела лучше переносят украшения из нержавеющих хирургических сплавов, так называемой медицинской стали. Их выпускается огромное количество:

филигранные колечки для пупков и ноздрей,

изящные палочки для бровей и переносицы,

веселые подвески для юных,

благородные конусы с забавными миниатюрными игрушками,

смешные подковы с замочками и многое другое.

Когда рана заживет, то кожа, не склонная к аллергии, достаточно мирно сосуществует с такими нержавеющими металлами, как палладий и титан. Синтетические материалы, например, пластмассы, следует носить недолго и пользоваться не чаще одного-двух раз в неделю.

Инна ЧЕСНОКОВА

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