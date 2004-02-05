Как лечить келоидные рубцы

"После пирсинга в месте прокола, на ушной раковине, у меня образовался ярко-красный рубец — келоид. Что вы мне посоветуете делать?"

Надежда Гаспарян, Можайск

На вопрос нашей читательницы ответила заведующая отделением косметологии, д.м.н, московского Института пластической хирургии и косметологии МЗ РФ Анна Стенько.

— Отчего возникают келоиды?

— Обычно келоиды образуются на месте прокола, травмы, ожога, операции — там, где было нарушение целостности кожных покровов. Келоидный рубец — это опухолевидное образование сочного ярко-розового или красного цвета. К нам, в Институт пластической хирургии и косметологии, очень часто обращаются пациенты с келоидными рубцами после пирсинга. В основном это молодые люди в возрасте 15-30 лет.

Они обращаются к врачам по двум причинам:

Первая — это наличие косметического дефекта, ведь келоидные рубцы обычно возникают на открытых участках тела — лице, ушных раковинах.

И вторая причина — это субъективные ощущения в виде боли, зуда, жжения, покалывания.

— Какие способы лечения келоидных рубцов наиболее эффективны?

— Существуют разные способы лечения келоидов, включая агрессивные — хирургическое иссечение и удаление их с помощью лазера. В каждом конкретном случае метод лечения выбирает врач. К сожалению, нередко бывает, что келоиды после удаления начинают расти снова, причем их размеры могут превышать размеры первоначального рубца. Поэтому при выборе способа лечения все должно быть направлено на то, чтобы избежать рецидивов.

Один из методов, которые мы применяем при лечении келоидных рубцов, практически полностью исключает возможность рецидивов и дает очень хороший результат. Это так называемый СВЧ-криогенный метод лечения, или СВЧ-криодеструкция. В чем его смысл? На начальном этапе процедуры проводится облучение келоидного рубца СВЧ-полем с помощью портативного аппарата "Термик". То есть, рубец как бы прогревается, а потом сразу промораживается с помощью аппарата заливного типа с различными насадками. За счет этой процедуры зона отторжения патологической ткани увеличивается в 4-6 раз.

Длительность облучения зависит от высоты рубца: чем выше рубец, тем дольше процедура. После удаления келоидного рубца на коже образуется пузырь. Он держится 5-7 суток, постепенно ссыхается в корочку, а затем корочка отторгается, как при заживлении обычной раны.

— В чем основные преимущества этого метода?

— Во-первых, в том, что это метод неагрессивный, он не требует операции, иссечения тканей, не влечет за собой нарушения целостности кожных покровов. А значит, может использоваться в амбулаторных условиях — пациентка пришла, ей сделали процедуру, и она ушла домой. Само замораживание обладает обезболивающим действием, поэтому процедура эта относительно безболезненная. Немаловажно и то, что этот метод не имеет противопоказаний, его можно с одинаковым успехом использовать при лечении как взрослых, так и детей.

Исследования, которые мы проводили в нашем институте, показали, что после проведения СВЧ-криодеструкции все пораженные слои кожи наших пациентов полностью приходят в норму. Восстанавливается даже волосяной покров. Кроме того, этот метод достаточно дешев и не требует больших затрат. Естественно, все манипуляции должны выполняться врачом, но с технической точки зрения эта процедура несложная и не требует какой-то специализированной подготовки.

Вообще мы стараемся комплексно подходить ко всем видам патологии. При лечении келоидов мы используем:

гормонотерапию,

Букки-лучи,

физиотерапию,

ультразвук,

электрофорез,

различные препараты — мази, кремы.

Комбинирование разных методов повышает эффективность лечения, позволяет достичь хороших результатов.

В нашем институте лечатся многие пациенты из разных городов. Они приезжают на один день, получают процедуру, какие-то рекомендации и затем уезжают домой. А через месяц-полтора приезжают уже на повторный сеанс. Если келоидный рубец небольшого размера, можно с первого сеанса добиться хорошего эффекта. В Институт пластической хирургии и косметологии двери открыты для всех. Обращайтесь к нам, и врачи разных специальностей — хирурги, дерматологи, физиотерапевты — окажут вам квалифицированную помощь в лечении келоидных рубцов.

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