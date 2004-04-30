Болезни ушей: рекомендации специалиста

Ухаживать за ушами не так просто, как можно подумать, - уверяет врач-отоларинголог московской медсанчасти № 37 Валентина Борисовна Чиатлина.

Мытье ушей против микробов и серы

Мыть уши с мылом надо каждое утро. Иначе в слуховом проходе начнет скапливаться сера и обязательно поселятся какие-нибудь зловредные микробы. Только не чистите уши твердыми предметами: слуховой проход очень извилист и его легко поранить, что приведет к кровотечению. А если залезть еще глубже, то можно случайно проткнуть барабанную перепонку. Через отверстие внутрь "заползет" инфекция и начнется воспаление среднего уха — отит. А на месте дырки впоследствии образуется рубец, который резко снижает слух.

После купания надо удалить воду из ушей

После ванной или купания надо обязательно удалить попавшую в ухо воду. Воспаление наружного уха, вызванное застоем воды, врачи называют "ухом пловца". Воду легко удалить, наклонив голову к плечу и резко ею встряхнув. Или зажав ухо рукой и сделав несколько быстрых нажатий. Создавшийся вакуум поможет воде вылиться. Если же эти меры не помогают, то сразу после купания надо закапывать в ухо перекись водорода или разбавленный раствор столового уксуса. А маленьким детям перед купанием лучше закрывать уши ваткой.

Уход за проколотыми ушами

Особого ухода требуют только что проколотые уши: в течение трех дней утром и вечером надо промывать мочку раствором перекиси водорода. Некоторые врачи советуют накладывать антибактериальную мазь. Но если мочка вдруг покраснела и начала болеть, то серьги следует снять и немедленно обратиться к врачу.

Евстахиит: что делать

Боль в ухе часто бывает при евстахиите — воспалении евстахиевой трубы, начавшемся после сильного насморка. Особенно часто страдают им дети, потому что труба у них узкая и короткая. Чтобы воспаление не перекочевало в среднее ухо, достаточно закапывать в нос сосудосуживающие капли типа

галазолина

и отривина.

У маленьких детей есть и другая предпосылка к отиту: при срыгивании молоко может попадать в ту же евстахиеву трубу. Но срыгивания легко предотвратить — после каждого кормления надо немного подержать ребенка в вертикальном положении и подождать, когда из желудка выйдет воздух. Дети постарше любят слушать музыку через наушники. Это, конечно, очень удобно, но не безвредно. Находящийся прямо в ухе источник звука вызывает сильную вибрацию барабанной перепонки.

Ухо стреляет: как быть?

Если больное ухо не дает уснуть, следует лечь на здоровую сторону — это уменьшит боль. А вот если из уха выделяется гной, то для его лучшего оттока надо спать на больной стороне. Многие закрывают ухо кусочком ваты, порой забывая его менять. Этого делать нельзя: пропитанная гноем ватка затвердевает и мешает дальнейшему оттоку жидкости.

Прежде, чем в больное ухо вводить лекарство, надо его хорошенько очистить от выделений. Делают это ватным тампончиком. Чаще всего врачи назначают ушные капли, которые следует подогреть до 37 градусов в стакане с теплой водой. Холодные капли могут вызвать боль и головокружение.

Голову наклоняют к противоположному плечу или укладывают больного на здоровый бок.

Ухо оттягивают назад и вверх.

Капли должны стекать по стенке слухового прохода, чтобы не попасть на барабанную перепонку — это может вызвать острую боль.

Детям достаточно

5-6 капель,

взрослым —

6-8.

Лекарство быстрее проникнет вглубь, если нажать пальцем на козелок. После процедуры хорошо бы полежать минут пятнадцать, чтобы препарат просочился за барабанную перепонку.

Изредка бывает необходимо вдуть в ухо лечебный порошок. Это можно сделать обычной резиновой грушей. Мазь в ухо вводят с помощью ватного тампона, который оставляют не более чем на двадцать минут. Компресс на ухо накладывают по известным правилам: сначала слой марли, пропитанный спиртом, потом слой ваты и целлофан. Но все слои необходимо разрезать вдоль до половины, чтобы можно было продеть ушную раковину.

Как избавиться от серной пробки в домашних условиях

Серные пробки обычно удаляет врач с помощью промывания. Но можно попробовать избавиться от пробки и домашними средствами. Для этого в ухо капают

перекись водорода

или раствор питьевой соды,

подогретые до 37 градусов.

Эти вещества омыляют серную пробку и разрыхляют ее, после чего она часто выходит сама.

Первая помощь при травме уха

При травме, когда из уха течет кровь, на него накладывают марлевую салфетку и прикрывают ее толстым слоем ваты. Закрепляют повязку бинтом или обычной косынкой.

Если в ухо залетело насекомое

А если в ухо залетело насекомое и его никак не удается достать, закапайте внутрь растительное масло — оно вынудит нежданного гостя покинуть приглянувшееся ему убежище. Если же насекомое уже погибло, то оно сморщится и легко удалится вместе с маслом.



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