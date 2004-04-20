Хлопья из зародышей пшеницы: польза и вред

"В магазине продаются пшеничные зародышевые хлопья. Чем они полезны и как их нужно принимать?" Ольга Еремичева, г. Раменское

На вопрос читательницы ответила акушер-гинеколог Ирина Свиркина.

Польза пшеничных зародышевых хлопьев

— С пшеничными зародышевыми хлопьями я познакомилась еще семь лет назад. Никто мне не советовал их покупать, я просто увидела их в магазине и прочитала на упаковке, что это экологически чистый продукт, который нормализует пищеварение и выводит из организма вредные вещества, мешающие ему правильно функционировать.

После того как я начала принимать эти хлопья, — не помню, неделя прошла или больше, — при мочеиспускании у меня стали появляться рези. Сначала встревожилась, не воспаление ли какое началось, но скоро убедилась: это пошел мой песочек. Когда потом заболел плечевой сустав, я уже знала, что это из суставов начали вымываться соли.

Постепенно, месяц за месяцем, мой организм:

освобождался от скапливавшихся в нем годами шлаков,

чистился кишечник.

В свои… не буду говорить, сколько лет, я чувствую себя как девочка. Я достигла такой степени очистки, когда организм уже сам подсказывает, что мне есть. Ореховый привкус зародышевых хлопьев для меня теперь самый любимый.

Каждое утро я съедаю с йогуртом или с творогом всю суточную дозу хлопьев сразу, 7-9 ложек. В этой дозе столько же белка и других полезных для организма веществ, сколько содержится в мясе, которое обычно люди съедают за день. Поэтому мне не нужны ни колбасы, ни шашлыки, ни карбонады. Могу съесть в праздник кусочек чего-нибудь мясного, но организм сразу "подсказывает", что от этого могут заболеть суставы.

А обычная моя еда — это овощи и фрукты. Мы с мужем носим рюкзаками свеклу и морковь с дачи, яблоки и апельсины из магазина. День начинается, как правило, с соков.

Натощак, за час до завтрака, нужно выпить стакан свежеприготовленного сока или съесть какой-нибудь фрукт, например яблоко, чтобы вывести из организма яды, скопившиеся за ночь в кишечнике. Молоко совсем не пью, а вот кисломолочные продукты ем с удовольствием: творог, сметану, кефир.

Безусловно, я от души советую питаться пшеничными зародышевыми хлопьями и своим пациенткам, в первую очередь беременным женщинам.

Пшеничные зародыши очень помогают в лечении нарушенной функции яичников

Дело в том, что при беременности, особенно в первые месяцы, не рекомендуется принимать синтетические препараты, в том числе и витамины, а зародышевые хлопья содержат полный набор:

натуральных витаминов,

микроэлементов,

требуемых для развития нового существа. Ведь пшеничные зародыши содержат в себе все ценное, что имеется в зерне и из чего потом должен появиться побег будущего растения.

Пшеничные зародыши помогают в лечении нарушенной функции яичников. В них есть вещества, которые нормализуют гормональный фон, восстанавливают цикличность менструаций.

Выводя шлаки из половых органов, зародышевые хлопья помогают наладить в них нормальную микроциркуляцию крови, а это очень важно при лечении бесплодия. Кроме того, эти хлопья являются прекрасной пищей для нездоровой кожи. Приходит женщина — у нее угревая сыпь на лице, плечах, спине... А когда она садится на диету, да плюс принимает зародышевые хлопья, кожа очищается, шрамчики от угрей на ней разглаживаются, от сыпи не остается никакого следа. Тем же способом эффективно лечатся и другие кожные заболевания:

псориаз,

экзема.

Есть ли вред от хлопьев из зародышей пшеницы

Хочу, однако, предупредить читательниц, что пшеничные зародышевые хлопья — это не лекарство, которое некоторое время попила — и ты уже здорова. Восстановление здоровья с участием этого натурального пищевого продукта — процесс очень продолжительный, он длится годами. А если нет у вас терпения, то и нет смысла начинать. Причем чем человек старше, тем больше зашлакован его организм, а значит, и тем дольше он будет освобождаться ото всей этой гадости.

Второе мое предупреждение касается рекомендуемой дневной дозы зародышевых хлопьев. На упаковке указано, что принимать их нужно по 2-3 чайных ложки три раза в день, и тогда средняя еженедельная доза получается 150 граммов.

Возможно, со временем вы и придете к этому уровню, однако для начала я бы вам посоветовала принимать по ложечке или даже по пол-ложечки один раз в день. И чем человек старше, тем он должен быть осторожнее, потому что очищение организма может начаться очень активно и болезненно.

Одну мою шестидесятилетнюю пациентку, которая начала сразу с рекомендованной дневной дозы, в какой-то из дней вдруг стало так "ломать", что пришлось вызывать "неотложку". И это послужило для меня хорошим уроком.

Пшеничные зародышевые хлопья — это не лекарство

Итак, вы немножко попробуйте. Если нравится, приятно во рту, дозу можно увеличить: сегодня приняли ложечку, завтра — две. Можно и неделю, и месяц принимать только по одной ложечке в день. От этого тоже будет большая польза.

Если, увеличив дозу в очередной раз, вы почувствовали тошноту, то, значит, торопиться с этим не надо. Кстати, беременным женщинам, когда у них возникают токсикозы (а это тоже очистка организма), от приема хлопьев временно нужно воздержаться, потому что они могут усилить тошноту и рвоту.

У одной моей пациентки прием зародышевых хлопьев вызвал:

зуд,

слезотечение,

отечность,

а потом выяснилось, что у нее аллергия на хлеб. Это тоже следует иметь в виду. На упаковке хлопьев указано, что их нельзя принимать при остром холецистите. Но с острым холециститом человека кладут в больницу. А хроническим холециститом страдает большинство из нас, его причина:

наше нездоровое питание,

жирная и копченая пища.

В данном случае зародышевые хлопья не только не повредят, но и помогут оздоровить ваш рацион. Пшеничные зародышевые хлопья можно сыпать куда угодно:

в суп,

кашу,

геркулес,

мороженое.

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