Если в постели случилась "осечка"...

Подавляющее большинство женщин хотя бы раз сталкивались с мужской несостоятельностью в постели. И речь сейчас идет не об импотенции — эта тема скорее подходит для бесед со специалистом, а о банальном "переволновался", "выпил лишнего" или просто "устал". На первый взгляд — сущие пустяки: ну в самом деле, с кем не бывает? Но мужчины воспринимают подобные досадные недоразумения очень серьезно.

Колебания уровня гормонов в организме

Мы живем по своим биоритмам, в том числе и сексуальным. У человека волны либидо — полового влечения объясняются колебаниями уровня гормонов в организме. Наблюдения специалистов показали, что максимальная сексуальная активность проявляется весной и в начале лета. Можно приблизительно вычислить свои интимные биоритмы, понаблюдав за собой и партнером в течение недели, месяца, и использовать их в своей сексуальной жизни с максимальной отдачей .

Согласно исследованиям, проведенным сексологами, у большинства здоровых людей всплески сексуальной активности наблюдаются периодически — через каждые 48 часов. Всего 21 процент людей ощущает повышение либидо каждые третьи сутки, а лишь у 10 процентов это происходит каждый седьмой день.

Конец света или досадная оплошность?

Не секрет, что успехи в постели — один из главных предметов мужской гордости. Поэтому каждая неудача на этом фронте воспринимается ими как конец света. Как вести себя с мужчиной, чтобы не задеть его самолюбие в этой щекотливой ситуации?

Часто недоразумения в интимной сфере случаются в момент первой долгожданной близости, тогда волнение перед "премьерой" способно серьезно испортить весь "спектакль". К сожалению, такие ситуации не редкость: проблемы с эрекцией, особенно в первую ночь — дело житейское. И это совсем не означает, что следующие попытки тоже обречены на провал.

Парень и девушка в постели

В такой ситуации мужчина страдает от того, что не оправдал ожиданий, ну а женщина переживает, что, возможно, недостаточно возбуждает своего партнера. Оба начинают сердиться сначала на себя, а потом и друг на друга, и ночь любви может обернуться скандалом.

Успокоиться и виноватых не искать

Первое, что нужно сделать в такой ситуации, — успокоиться и понять, что в случившемся никто не виноват. Также не стоит заострять внимание на этой неожиданно возникшей неприятности или любой ценой добиваться эрекции. Да и универсальный совет обратить все в шутку здесь неуместен. Лучше постарайтесь сделать вид, что вы не придаете случившемуся большего значения: продолжайте ласкать своего партнера или расскажите ему свою сексуальную фантазию.

Главное, дать ему понять, что:

вам приятно быть с ним вместе,

секс для вас не является самоцелью.

Возможно, это поможет ему снять напряжение и вторая попытка не заставит себя долго ждать. Но если мужчине так и не удастся преодолеть свое волнение, лучше не настаивать на продолжении, а, прошептав ему несколько приятных слов, предложить совместно принять душ или сделать ему массаж, в общем, найти какое-нибудь занятие, не требующее эрекции, но приятное обоим.

Если "осечки" постоянные — к врачу

Но если подобные неудачи происходят регулярно, в такой ситуации было бы нелишне обратиться к специалисту. Возможно, временная импотенция связана с каким-нибудь заболеванием, и в таком случае своевременная помощь врача поможет предотвратить более серьезные проблемы.

Врач-сексолог

Бывает, что проблемы с эрекцией у мужчин возникают непосредственно во время близости. Эта ситуация еще более стрессовая: партнера может охватить настоящая паника, ведь вы оба уже полностью настроились, как вдруг…

Продолжение любовной игры как способ дать мужчине успокоиться и начать сначала

В таком случае лучше воздержаться от вопросов вроде "что случилось?" и попыток с помощью разных ухищрений, типа орального секса, "вернуть утраченное": все эти усилия вряд ли увенчаются успехом.

Идеальный вариант: продолжение любовной игры. Такой сценарий поможет мужчине успокоиться и, возможно, намеченная цель все же будет достигнута. В любом случае, необходимо дать понять любимому, что он по-прежнему вас возбуждает, и вы нуждаетесь в его ласках. При этом не стоит устраивать "театр юного зрителя" и биться в экстазе от любого прикосновения: ваши попытки ободрить партнера таким образом дадут, скорее, обратный результат. А вот комплименты и томные вздохи вернут ему уверенность в себе, и он сможет быстро забыть этот неприятный инцидент.

Говорить о проблеме надо, чем копить раздражение

Многие женщины, желая угодить своему партнеру, убеждают его в том, что он потрясающий любовник, даже если это не так. Конечно, совсем не обязательно открыто заявлять: "ты меня не удовлетворяешь", но все-таки откровенно обсуждать возникающие проблемы гораздо честнее, чем играть в молчанку и копить раздражение. Ваш мужчина будет только благодарен, если вы время от времени будете направлять его действия и показывать, что доставляет вам наибольшее удовольствие.

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