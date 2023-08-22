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Илья Панфёров

Что будет, если каждый день поливать волосы горячей водой: Врач-дерматолог

2:45
Здоровье

Горячий душ, хоть и способствует расслаблению, негативно сказывается на состоянии ваших волос.

Что будет, если каждый день поливать волосы горячей водой: Врач-дерматолог
Фото: "Use neem water in hair care in 3 ways, you will get relief from many hair problems, these will be great benefits" by quickspice is licensed under CC BY 2.0.

Этому вопросу посвящена статья, которая поможет вам понять, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они оставались красивыми и здоровыми. Исследования показывают, что частое использование горячей воды может привести к нежелательным последствиям.

Причины негативного влияния горячего душа

Кожа головы и волосы нуждаются в определенном балансе влаги и естественного жира.

Однако горячая вода, к которой мы привыкли в нашей повседневной жизни, может лишить кожу головы важных элементов. Она выводит влагу и естественные масла, нарушая баланс pH кожи. Это, в свою очередь, ослабляет волосяные луковицы и может вызвать выпадение волос.

Открывая поры: последствия для волос

Горячий душ вызывает расширение пор кожи и увеличение кровообращения. Эти процессы, хоть и способствуют расслаблению, могут оказать негативное влияние на здоровье волос.

Увеличенное кровообращение может сделать волосяные луковицы более хрупкими и подверженными повреждениям. К тому же, при длительном воздействии горячей воды на волосы, кератиновый белок, который придает волосам силу и эластичность, может повредиться, делая волосы более сухими и ломкими.

Перхоть и ее связь с горячим душем

Еще одной негативной стороной горячего душа является его влияние на состояние кожи головы.

Повышенная температура стимулирует увеличение выделения кожного сала, что может привести к появлению перхоти. Перхоть не только портит внешний вид волос, но и может вызвать зуд и дискомфорт.

Как правильно ухаживать за волосами

Чтобы сохранить здоровье и красоту ваших волос, стоит придерживаться определенных рекомендаций. Первое, избегайте частого использования горячей воды при мытье волос.

Лучше выбирать теплую воду, чтобы минимизировать негативное воздействие на кожу головы и волосы. При ополаскивании волос после шампуня используйте прохладную воду. Это поможет закрыть поры кожи и сохранить естественные масла на волосах.

Секреты здоровых волос: советы врача-дерматолога

Врач-дерматолог и трихолог подчеркивает важность правильного подхода к уходу за волосами.

"Чтобы избежать проблем с волосами, рекомендуется мыть голову в теплой воде, а завершать процедуру ополаскиванием холодной водой", — отмечает эксперт.

Такой подход поможет укрепить волосы, сохранить их естественное здоровье и красоту.

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Можно ли мыть волосы горячей водой?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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