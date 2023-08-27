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Илья Панфёров

Английские ученые назвали пользу ерзания при работе

Здоровье

Все мы привыкли проводить долгие часы за работой или учебой в сидячем положении.

Английские ученые назвали пользу ерзания при работе
Фото: freepik.com

Но что если бы я сказал вам, что небольшие физические движения, такие как ерзание и покачивание, могут оказаться ключом к улучшению вашего здоровья и концентрации? Ученые из Университета Лидса доказали, что такие активности, казалось бы, могут помочь нам сжечь лишние калории и справиться с проблемой длительного сидения.

Ерзание — спасение от опасности

Подробное исследование, проведенное в 2015 году, выявило интересную закономерность: риск смерти, связанный с длительным сидением, увеличивается только у людей, редко выполняющих физические движения в течение дня. Другими словами, если вы склонны к покачиванию или ерзанию в сидячем положении, то вы, возможно, компенсируете негативное воздействие долгого сидения на ваш организм.

Это не только способ уравновесить риски для вашего здоровья, но и дополнительный способ сжечь лишние калории и снять напряжение.

Активность — ключ к улучшению концентрации

Эксперты также обращают внимание на важность активности для вашего мозга. Оказывается, попытка подавить естественное стремление к движению может отрицательно сказаться на концентрации и продуктивности. Вместо этого, предоставьте своему телу возможность подвигаться.

Исследования показали, что даже случайные физические движения могут помочь улучшить память и способствовать более эффективной обработке информации.

Ерзание — неотъемлемая часть нашей природы

По мнению специалистов, ерзание и покачивание — это не только попытка избавиться от напряжения или улучшить концентрацию. Это также врожденная потребность нашего организма, направленная на поддержание оптимальной активности мозга и общего физического состояния.

Это помогает им обрабатывать информацию, лучше воспринимать мир вокруг и реагировать на изменения.

Ерзание — ваш путь к здоровью и форме

Не только мозг нуждается в активности, но и наше тело. Исследования показали, что непоседливые люди чаще поддерживают форму и даже сжигают калории, не прибегая к интенсивной физической нагрузке. Термогенез без физической нагрузки, или NEAT, как это называется, может быть вашим секретным оружием в борьбе с лишним весом.

Дополнительные "случайные" движения вроде вставания или изменения позы также могут значительно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Ерзание — даже полезно для детей

Эффекты ерзания положительно сказываются не только на взрослых, но и на детях. Исследования показали, что дети, которые больше двигаются в течение дня, лучше справляются с задачами на память и концентрацию.

Это особенно актуально для детей с СДВГ, где ерзание может стать ценным инструментом для улучшения когнитивных функций.

Используйте ерзание в повседневной жизни

Если вы привыкли заниматься ерзанием, не стоит подавлять эту привычку, особенно в офисной среде. Вместо того чтобы нервничать и создавать дискомфорт окружающим, выберите более дискретные способы удовлетворения этой потребности. Например, вы можете использовать резинку для волос или другие тихие предметы, которые помогут вам расслабиться и сконцентрироваться.

Помните, что ерзание может быть вашим секретным оружием в борьбе за здоровье и производительность.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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