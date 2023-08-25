Кальций: Важный элемент для костей и организма

3:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кальций не только поддерживает здоровье костей и зубов, но также играет ключевую роль в метаболических функциях.

Фото: damion.club

Практически весь кальций в организме сохраняется в костях и зубах. 1% оставшегося кальция, участвующего в метаболических процессах, находится в кровеносной сыворотке.

Источники кальция

Мы все знаем, что молочные продукты, такие как молоко, а также другие продукты, например, соевые продукты и хлопья, содержат кальций.

Но что, если вы ищете свежие продукты, богатые кальцием? Зеленые листовые овощи, конечно, являются хорошим источником. Но если у вас есть слабость к сладкому, есть ли какие-либо фрукты, богатые кальцием, которые стоит попробовать?

Ответ — да!

Хотя источники кальция в фруктах могут уступать более богатым источникам, всё же существует ряд фруктов, богатых кальцием, которыми можно наслаждаться.

Ваша ежедневная потребность в кальции

В зависимости от вашего возраста и этапа жизни, потребности в кальции могут различаться.

Дети и подростки с растущими костями и зубами испытывают более активное образование костей. Однако по мере приближения к пожилому возрасту разрушение костей становится больше образования.

Таким образом, количество необходимого кальция зависит от вашего возраста и даже пола. В то время как рекомендуемая суточная норма для взрослых в возрасте от 19 до 50 лет составляет 1000 мг, женщины должны увеличить это количество до 1200 мг после достижения 50 лет.

Мужчины также нуждаются в 1200 мг кальция ежедневно после 70 лет.

Кальций в различных продуктах

В отношении продуктов и информации о пищевой ценности, обновленные стандарты FDA устанавливают дневную норму, или DV, в 1300 мг для всех взрослых, включая беременных и кормящих женщин.

Эта норма является мерой, с помощью которой следят за содержанием кальция в продуктах в этом списке. В целом, пища считается богатой определенным питательным веществом, если ее DV составляет 20% или более.

Например, порция нежирного йогурта содержит 415 мг кальция, что составляет 31,9% DV. Порция сардин в масле с костями содержит 325 мг или 25% DV.

Один стакан вареной репы содержит 198 мг или 15,2% DV.

С учетом этого контекста, давайте рассмотрим продукт, который входит в число лучших в своей категории.

Продукт, богатый кальцием

Ревень

Порция приготовленного ревеня: 348 мг кальция (26,7% DV)

Порция приготовленного ревеня содержит внушительные 348 мг кальция, что составляет 26,7% от DV, делая ревень настоящим кальций-богатым продуктом.

Вы можете приготовить пирог с ревенем или имбирным крошкой и подавать его с порцией сливок или мороженого, в зависимости от погоды. Или попробуйте тушеный ревень или ревяный пирог с горячим заварным кремом.

Добавьте его в маленькие тарты или свежий лимонный ревяный пудинг. Попробовав свои силы в некоторых необычных рецептах, вы никогда не наестесь этого фрукта, который когда-то считался овощем!

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Кому рекомендуют употреблять ревень и почему