Психологи советуют заменить бесполезный шопинг другими занятиями

Ежегодно в декабре и январе многие магазины и маркетплейсы устраивают "тотальные распродажи", "акции" и "чёрные пятницы". В итоге люди нередко скупают "за бесценок" вещи, которые им потом оказываются и не нужны. Как не поддаться импульсу "выгодной покупки", рассказывает психотерапевт Виктор Нурдаев.

Шопинг вместо психотерапии

По словам Нурдаева, мы нередко совершаем покупки только потому, что нас привлекает низкая цена товара. И мы надеемся, что "пригодится на будущее".

Но истинная наша мотивация заключается в том, что нам хочется почувствовать свою значимость — мол, мы сами способны принимать решения и контролировать ситуацию, снять стресс или напряжение, а то и просто поднять себе настроение. То есть, важен сам факт покупки, а не функциональность вещи.

В итоге мы тратим деньги, иногда немалые, так как "сумасшедшие скидки" могут оказаться фикцией, или мы накупим слишком много разнообразных товаров по "выгодной цене". А купленное потом лежит дома на полке. И хорошо ещё, если сгодится кому-то на подарок.

Чтобы избежать таких ситуаций, используйте следующие способы, говорит Нурдаев.

Составляйте списки покупок

Составляйте их, даже если вы приобретаете товары в Интернете.

"С таким списком вам будет легче осознать, в чём вы нуждаетесь реально, а что будет куплено импульсивно, — говорит психотерапевт. — Ответьте себе на вопрос, стоят ли эти сэкономленные деньги вашего спокойствия?"

Замените шопинг другим занятием

Если процесс покупок служит всего лишь цели снятия психологического напряжения, ту же функцию могут взять на себя

уборка,

готовка,

тренировка в спортзале,

встреча с друзьями.

Понятно, что каждому человеку доставляет радость что-то индивидуальное. Есть те, кого физическая работа вгоняет в депрессию. Но, наверняка, вы сможете отыскать что-то своё.

Есть история о женщине, которая каждый месяц, выкроив нужную сумму из своей скудной зарплаты, шла в дорогой ресторан. Ей просто хотелось побыть в роскошной атмосфере…

В любом случае, в кафе или ресторане вы наверняка потратите меньше средств, чем в торговом центре или на сайте интернет-магазина. Также никто не отменял чтение, просмотр фильмов, прослушивание музыки… Ну, сходите, в кино, театр, на выставку, в конце концов!

Займитесь самореализацией в других сферах

"Если вы почувствуете, что не уверены в своих решениях, сомневаетесь в себе, то постарайтесь направить энергию и старания на другие сферы жизни, где вы могли бы реализовать себя", — рекомендует Нурдаев.

К примеру, вы можете заняться какой-то творческой деятельностью — рукодельничать, рисовать, сочинять песни, писать стихи. У каждого из нас есть какие-то скрытые таланты или хотя бы небольшие способности. Просто каждый раз, когда у вас возникает желание отовариться на распродаже, приступайте к творчеству. И желание тратить деньги впустую пройдет.

Если "срывы" принимают угрожающие масштабы, обратитесь к специалистам

Допустим, вы периодически оставляете на распродажах ползарплаты. Причём, на вещи вам совершенно ненужные. Это, разумеется, нельзя считать нормой. Поэтому в таком случае есть смысл обратиться с проблемой к психологу или психотерапевту, который подберёт нужную терапию.