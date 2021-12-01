Как производители вакцин готовятся к штамму "омикрон"

Более десятка стран уже анонсировали присутствие штамма "омикрон" на своей территории, более 50 ввели ограничения на въезд из стран Южной Африки. Какую вакцину против "омикрона" предпочесть?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала данную мутацию 24 ноября. По её данным, "омикрон" представляет собой "очень высокий" глобальный риск увеличения числа заражений, а его распространение может иметь серьёзные последствия в некоторых частях мира.

Однако пока не ясно, более ли заразный этот вирус, чем штамм "дельта". Ведутся исследования, чтобы также выяснить, представляет ли "омикрон" больший риск для инфицированных.

В настоящее время остро стоит и вопрос об эффективности существующих вакцин.

Производители мРНК-вакцин: нужна будет новая вакцина

Главный врач компании Moderna Пол Бертон заявил, что этот тип вакцин можно "очень быстро" приспособить под новый штамм.

"Мы должны узнать о способности нашей нынешней вакцины обеспечивать защиту в ближайшие несколько недель. Но самое замечательное в вакцинах на основе мРНК заключается в том, что мы можем работать с ними очень быстро", — сказал Бертон в воскресной (28 ноября) программе BBC.

Он добавил, что если Moderna придётся производить совершенно новую вакцину, то она будет доступна в больших количествах в начале 2022 года.

Действие мРНК-вакцины

Вещество, вводимое в организм человека, несёт в себе мРНК-молекулу с "инструкциями", которые позволяют организму вырабатывать так называемый спайковый белок.

Он расположен на поверхности коронавируса и нужен ему, чтобы проникнуть в клетки организма. Затем этот "наконечник" коронавируса распознаётся иммунной системой как чужеродный и она начинает реагировать — вырабатывает антитела и активирует Т-клетки (лейкоциты) для защиты организма.

Утверждается, что при этом формируется клеточный иммунитет. То есть если человек позже столкнётся с вирусом SARS-CoV-2, его иммунная система распознает его и организм будет готов защищаться. Молекула мРНК-вакцины не остаётся в организме, а разрушается вскоре после вакцинации, указывают разработчики.

Кроме Moderna, такую вакцину разрабатывает Pfizer в сотрудничестве с BioNTech. Тандем утверждает, что сможет произвести и распространить обновлённую версию своей вакцины в течение 100 дней.

"Pfizer и BioNTech предприняли шаги, чтобы адаптировать свою мРНК-вакцину в течение шести недель для нового варианта и отправить первую партию в течение 100 дней", — говорится в заявлении Pfizer.

Вакцины, которые несут убитый вирус, — предположительно, нужна новая вакцина

Китайская вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech в настоящее время является наиболее широко используемой вакциной против COVID-19 в мире. Она содержит вирус SARS-CoV-2, который был инактивирован (убит) и не может вызывать заболевание. Кроме того, вакцина содержит "адъювант" — вещество, которое помогает усилить иммунный ответ на вакцину.

Когда человеку вводят такую вакцину, его иммунная система определяет инактивированный вирус как чужеродную частицу и начинает вырабатывать антитела против него. Также утверждается, что при этом формируется клеточный иммунитет.

"Технология и производство одинаковы, и вакцину можно очень быстро подготовить для исследования после выделения штамма. Производство — не проблема", — цитирует Sinovac Biotech газета South Morning China Post.

"Однако необходимо завершить соответствующие исследования и одобрить новые вакцины для нормативного использования. Ещё слишком рано говорить о том, понадобится ли отдельная вакцина для этого варианта ("омикрона")", — добавляет источник.

Белковые вакцины против "омикрона" ещё не зарегистрированы

Американская компания Novavax, которая разрабатывает "белковую" вакцину (содержит части лабораторного чужеродного спайкового белка), отметила, что уже начала работу над версией вакцины, которая будет ориентирована на новую мутацию.

Вакцина также содержит адъювант, помогающий повысить иммунный ответ на вакцину.

Когда человеку вводят вакцину, его иммунная система распознает чужеродные белковые частицы и создаёт естественную защиту от них. Если вакцинированный человек вступает в контакт с вирусом SARS-CoV-2, иммунная система распознает S-белок вируса и запускает иммунный ответ против него. О формировании клеточного иммунитета данных нет.

Вакцина компании получила первое разрешение на использование в экстренных случаях в начале этого месяца в Индонезии, а затем на Филиппинах.

Компания заявила, среди прочего, что она готовится подать заявку на одобрение в США до конца этого года. Она также ранее подавала заявку на одобрение в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) и в Канаде.

Компании, выпускающие аденовирусные вакцины, оптимистичны

Профессор Эндрю Поллард из Оксфордского университета, который работал с AstraZeneca, заявил, что его вакцина готова работать против "омикрона" без её модификаций. Чтобы это подтвердить, надо две недели.

"Мы оптимистичны в отношении того, что вакцина должна работать против нового варианта в случае серьёзного течения болезни. Но нам нужно подождать несколько недель, чтобы это подтвердилось", — сказал BBC Поллард.

Как действует аненовирус

В данном случае вакцина — это ещё один вирус (аденовирус), который был модифицирован, чтобы содержать ген шипового (спайкового) белка SARS-CoV-2.

После введения вакцина доставляет этот ген от вируса к клеткам человека, которые используют этот ген для создания белка спайка. Дальнейшее действие идентично действию мРНК-вакцин. Также утверждается, что при этом формируется клеточный иммунитет и что аденовирус в вакцине не может размножаться и не вызывает болезней.

AstraZeneca c Vaxzevria утверждает, что тестирует комбинацию антител длительного действия AZD7442 против этого нового варианта и надеется, что AZD7442 сохранит эффективность, "поскольку он содержит два мощных антитела с разными и взаимодополняющими действиями против вируса", говорится в сообщении компании.

"Спутник V " будет лучшим в борьбе с "омикроном"

По словам профессора Анчи Барановой из Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии, российская вакцина Sputnik V может предложить немного лучшую защиту от "омикрона", чем другие вакцины.

Эксперт также прогнозирует, что существующие вакцины в целом могут оказаться менее эффективными в борьбе с новым штаммом.

"Pfizer уже заявил, что в течение двух недель проведёт эксперименты по нейтрализации нового варианта и сообщит, как вирус взаимодействует с антителами, — цитирует слова профессора ТАСС. — Эти данные будут актуальны для всех других вакцин, основанных на полноценном антигене. Данные Pfizer будут достаточно точными для Sputnik".

"Sputnik может работать в финале немного лучше, на несколько процентов. Аденовирусные вакцины обычно вызывают более широкий иммунный ответ, чем мРНК-вакцины. Но разница может быть очень маленькой", — добавила Баранова.

Положительно в этом смысле настроен и глава Российского государственного фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Российским учёным потребуется около двух-трёх недель на анализ штамма, но, скорее всего, им не придётся ничего менять в вакцине. Однако если бы им пришлось это сделать, Россия могла бы предоставить новую версию в течение двух месяцев, сказал он.

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