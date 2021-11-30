Иммунолог рассказал о слиянии штаммов "дельта" и "омикрон"

Пересечение двух вариантов коронавирусной инфекции в одном человеке может послужить причиной возникновения нового штамма. Об этом сообщил иммунолог Николай Крючков.

По мнению специалиста, встречу вариантов "дельта" и "омикрон" можно назвать опасной с точки зрения эпидемии, поскольку из-за пересечения могут появиться другие мутации. Вместе с этим Крючков отметил, что они могут получиться и безвредными. Также эксперт подчеркнул, что вероятность контакта двух последних штаммов зависит от пути передачи омикрон-варианта.

"Неизвестно, как в России пойдёт вытеснение, настолько ли быстро, как в ЮАР, поэтому может произойти так, что будет доминировать "дельта" и будет мало "омикрона", либо "омикрон" вытеснит "дельту", и будет мало "дельты", тогда встреча будет маловероятной", — сказал иммунолог в беседе с URA.RU.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что вариант COVID-19 "омикрон" поставил под вопрос скорость восстановления мировой экономики. Как отметил президент, пандемия коронавируса сильно влияет на инвестиционные и деловые связи. Скоро общественность узнает, как обернётся обстановка с недавно появившимся штаммом, заключил политик.

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