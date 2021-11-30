Путин оценил влияние "омикрон"-штамма на экономику

Президент России Владимир Путин заявил, что новый "омикрон"-штамм коронавируса поставил под вопрос темпы восстановления мировой экономики.

Почти два года внимание мирового сообщества сосредоточено на пандемии коронавируса, и она оказывает сильное влияние на "инвестиционные, деловые, кооперационные связи" и "на всю глобальную экономику", сказал президент на инвестиционном форуме "Россия зовёт!"

"Экономика постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна — это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса", — цитирует Путина РИА Новости.

По словам лидера страны, в ближайшее время станет ясно, по какому сценарию будет развиваться ситуация с новым вариантом COVID-19.

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