Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"

Китайские эксперты смогли выделить три основных свойства нового штамма "омикрон", которые делают его особенно опасным. Об этом сообщает "Парламентская газета".

По словам Чжана Вэньхуна, директора инфекционной больницы Хуашань, относящейся к Фуданьскому университету, новый омикрон-штамм отличается особой живучестью по сравнению с другими вариантами. Он уже стал доминирующим в месте своего появления, вытеснив все остальные штаммы.

Второе опасное свойство этой разновидности коронавируса — её ускоренное распространение. Омикрон-штамм в самые короткие сроки становится преобладающим там, куда проникает. Многие страны мира, осознавая опасность нового варианта COVID-19, стараются предотвратить его проникновение на свою территорию, закрывая границы и ограничивая транспортное сообщение с другими государствами.

Третья особенность омикрон-штамма, представляющая наибольшую опасность для человека, — то, что он в состоянии преодолеть уже выработавшуюся в организме иммунную защиту к коронавирусу.

При этом китайские специалисты отметили, что сначала нужно более подробно изучить новый штамм, а уже потом говорить о его опасности для человечества.

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