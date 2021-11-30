Китайские эксперты смогли выделить три основных свойства нового штамма "омикрон", которые делают его особенно опасным. Об этом сообщает "Парламентская газета".
По словам Чжана Вэньхуна, директора инфекционной больницы Хуашань, относящейся к Фуданьскому университету, новый омикрон-штамм отличается особой живучестью по сравнению с другими вариантами. Он уже стал доминирующим в месте своего появления, вытеснив все остальные штаммы.
Второе опасное свойство этой разновидности коронавируса — её ускоренное распространение. Омикрон-штамм в самые короткие сроки становится преобладающим там, куда проникает. Многие страны мира, осознавая опасность нового варианта COVID-19, стараются предотвратить его проникновение на свою территорию, закрывая границы и ограничивая транспортное сообщение с другими государствами.
Третья особенность омикрон-штамма, представляющая наибольшую опасность для человека, — то, что он в состоянии преодолеть уже выработавшуюся в организме иммунную защиту к коронавирусу.
При этом китайские специалисты отметили, что сначала нужно более подробно изучить новый штамм, а уже потом говорить о его опасности для человечества.
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