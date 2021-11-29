Южноафриканские врачи перечислили нетипичные симптомы омикрон-штамма

По мнению южноафриканских медиков, новый омикрон-штамм коронавируса обладает симптомами, нетипичными для его первоначального варианта. Об этом пишет SM-News.

Новый омикрон-штамм не оказывает влияния на обоняние и вкусовые ощущения, они не пропадают и не меняются. Заражённые новым штаммом жалуются на:

высокую температуру,

слабость

и учащённый по сравнению с обычным пульс.

По наблюдению врачей, новый омикрон-штамм поражает прежде всего людей молодого возраста.

Впервые новая мутация коронавируса, которой был присвоен код B.1.1.529 и название "омикрон" был зарегистрирован 11 ноября в ЮАР. Специалисты ВОЗ уже признали, что новый штамм несёт в себе опасность из-за большого количества мутаций по сравнению с уже известными штаммами, которые помогают вирусу "скрываться" от иммунного ответа. Они же наделяют новый штамм повышенной инфекционностью, заразностью и уменьшением восприимчивости к действию вакцин.

В омикрон-штамме тоже есть редкие и почти неизвестные учёным мутации.

Ранее стало известно, что омикрон-штамм уже попал на территорию России. По мнению члена Совфеда Владимира Круглого, новая мутация могла быть завезена в Россию из Египта туристами, и внёс предложение немедленно закрыть авиасообщение с этой страной.

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