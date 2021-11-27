В высшем институте здравоохранения Италии заявили о выявлении первого случая заражения новым омикрон-штаммом коронавируса в стране.
Уточняется, что заражённый обратился в госпиталь "Сассо" в Милане. При этом известно, что заболевший новой коронавирусной инфекцией прибыл из Мозамбика.
"Пациент и контактировавшие с ним люди из числа родных чувствуют себя хорошо", - сообщает РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид рассказал о двух случаях заражения новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции на территории Соединённого Королевства.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ольга Бузова пожаловалась фанатам, что из-за травмы руки ей предстоит длительное лечение.