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В Италии зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса

Мир

В высшем институте здравоохранения Италии заявили о выявлении первого случая заражения новым омикрон-штаммом коронавируса в стране. 

Уточняется, что заражённый обратился в госпиталь "Сассо" в Милане. При этом известно, что заболевший новой коронавирусной инфекцией прибыл из Мозамбика.

"Пациент и контактировавшие с ним люди из числа родных чувствуют себя хорошо", - сообщает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид рассказал о двух случаях заражения новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции на территории Соединённого Королевства.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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