В Италии зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса

В высшем институте здравоохранения Италии заявили о выявлении первого случая заражения новым омикрон-штаммом коронавируса в стране.

Уточняется, что заражённый обратился в госпиталь "Сассо" в Милане. При этом известно, что заболевший новой коронавирусной инфекцией прибыл из Мозамбика.

"Пациент и контактировавшие с ним люди из числа родных чувствуют себя хорошо", - сообщает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид рассказал о двух случаях заражения новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции на территории Соединённого Королевства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.