Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что недавно появившийся вариант коронавируса "омикрон" вызывает серьёзное беспокойство. Штамм необходимо как можно скорее проанализировать, подчеркнула глава ведомства.
По словам Поповой, меры профилактики в случае с угрозой заразиться омикрон-вариантом аналогичны с рекомендациями для защиты от инфицирования предыдущими штаммами COVID-19. Самое главное уменьшить вероятность распространения вируса от одного носителя к другому, подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.
"Первое (направление профилактики. — Прим. ред.) — это санитарные ограничения, разрыв путей передачи. И второе — это формирование иммунной прослойки. Сегодня уже совершено очевидно, что все существующие вакцины в той или иной степени защищают человека и создают иммунный барьер для возникновения заболеваний и после встречи с новым штаммом", — сказала Попова, слова которой цитирует РИА Новости.
Также она сообщила о высокой заразности варианта "омикрон". Из-за его мутаций вирус крепче связан с рецепторами и легче проникает в клетку организма, пояснила глава ведомства.
Вместе с этим Попова отметила, что на территории России пока не зафиксировали заражённых омикрон-вариантом людей.
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