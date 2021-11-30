В Роспотребнадзоре поделились методами профилактики при штамме "омикрон"

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что недавно появившийся вариант коронавируса "омикрон" вызывает серьёзное беспокойство. Штамм необходимо как можно скорее проанализировать, подчеркнула глава ведомства.

По словам Поповой, меры профилактики в случае с угрозой заразиться омикрон-вариантом аналогичны с рекомендациями для защиты от инфицирования предыдущими штаммами COVID-19. Самое главное уменьшить вероятность распространения вируса от одного носителя к другому, подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.

"Первое (направление профилактики. — Прим. ред.) — это санитарные ограничения, разрыв путей передачи. И второе — это формирование иммунной прослойки. Сегодня уже совершено очевидно, что все существующие вакцины в той или иной степени защищают человека и создают иммунный барьер для возникновения заболеваний и после встречи с новым штаммом", — сказала Попова, слова которой цитирует РИА Новости.

Также она сообщила о высокой заразности варианта "омикрон". Из-за его мутаций вирус крепче связан с рецепторами и легче проникает в клетку организма, пояснила глава ведомства.

Вместе с этим Попова отметила, что на территории России пока не зафиксировали заражённых омикрон-вариантом людей.

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