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Автор Инна Новикова

Игорь Минтусов: Мы можем гордиться российской вакциной

Здоровье » Здоровье и профилактика

Несмотря на изначальное противодействие российской вакцине от коронавируса "Спутник-V" завоёвывает мир. Все больше стран отказываются от опасных западных прививок в пользу нашей. "Россия сделала хорошую вакцину", — признали американцы. В Москве и других крупных центрах уже достаточно давно может привиться любой желающий.

Игорь Минтусов: Мы можем гордиться российской вакциной

Но так, увы, пока не везде. Когда "Спутник-V" облетит все российские регионы? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров Агентства стратегических коммуникаций "Никколо М" Игорь Минтусов.

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— Игорь, Всемирная организация здравоохранения с большим энтузиазмом продолжает писать самые разные доклады об опасности пандемии коронавируса, временами там и о прочих угрозах и ужасах вспоминают. Хотя уже многие серьезные специалисты многократно, особенно в последнее время, говорили, что они больше пугают и требуют, а ничего реального не делают.

ВОЗ, конечно, нас почти каждый год пугала, то птичьим или свиным гриппом, то атипичной пневмонией или еще чем-то. Они просили, чтобы им на борьбу с этими бедами денег дали. При этом их спонсоры — фармацевты — хорошо зарабатывали. Так что часто цель этих страшилок была больше финансовая, сугубо шкурная.

С коронавирусом ситуация в чем-то похожая, но в чем-то другая. По крайней мере, он действительно получил очень широкое распространение. Весь мир поставлен на уши и старается с ним бороться, но не единым фронтом. Разные государства продвигают свои вакцины.

Россию обвиняли в том, что мы организовали кампанию и против Pfizer и AstraZeneca. Хотя смерти и тяжёлые побочные реакция — явно следствие действия этих препаратов, а не пропаганды. Теперь "Спутник-V", который раньше на Западе дружно хаяли и запрещали, хотят приобрести все больше стран.

Как, по вашему мнению, эта ситуация будет развиваться и как это повлияет на "Спутник-V" и другие российские вакцины? И какая дальше будет ситуация с пандемией коронавируса?

— В данном случае у меня есть хороший источник информации — русские граждане Соединенных Штатов Америки. Не могу сказать, что они сильно и активно поддерживают политику России, но они очень позитивно говорят о "Спутнике-V". Также они сообщили, что репутация "Спутника" в Соединенных Штатах очень хорошая и среди тех людей, с кем они общаются.

Вакцина — хорошая

Это — только одна история. Я делаю свой субъективный вывод (я — не специалист в этом, но тем не менее), основываясь также еще на ряде других источников, — Россия сделала хорошую вакцину. "Спутник-V", на мой взгляд, очень конкурентоспособен.

По сравнению с другими вакцинами, если взять комплекс отрицательных и положительных воздействий, рассмотреть все свойства, то он — действительно лучше других.

Вторая история — это, конечно, история экономических интересов. Совершенно понятно, что производство и продажа любых лекарственных препаратов очень доходный бизнес.

При пандемии коронавируса, с которой борется весь мир, вакцины особенно актуальны и востребованы. Так или иначе все это связано с интересами производителей.

Здесь, с одной стороны, идет определенного рода конкурентная борьба между разными странами и производителями этой вакцины. Наша вакцина все больше завоевывает рынок, и сейчас я просто уже не встречаю вообще никакой критики по поводу "Спутника".

Проблемы вакцинации

Второй вопрос, на чём мы не акцентируем внимание, но собственно говоря, это — просто констатация факта. В Москве и Санкт-Петербурге никаких проблем с прививками вакциной "Спутник" нет. Ее хватает, есть запал, все вопросы решены.

Сделано все очень комфортно, удобно, всех зовут сделать прививку, но не все идут. В частности, ваш покорный слуга еще не привился, и пока я не особенно планирую, хотя я — не ковидный диссидент, напротив — фиксирую внимание, что всё идёт хорошо.

Но во многих других российских городах, насколько мне известно, этой вакцины либо нет, либо ее очень мало.

Поэтому основная проблема, если говорить с точки зрения не бизнеса, а продвижения, промоушена российской эффективной вакцины, как я вижу, заключается исключительно в объемах, которые мы сейчас либо можем, либо не можем производить.

Остальное — просто какие-то отголоски конкурентной борьбы, которые идут из других стран, от других производителей. Но это — просто обычная конкурентная борьба, не более того.

— 400 миллионов доз AstraZeneca уже было закуплено европейскими странами, а сейчас они вынуждены отказываться, делать паузу.

— Верно. Мне почему-то вспомнилась фраза российского президента по другой теме. В декабре на вопрос, связанный с разоружением, Владимир Путин ответил западному корреспонденту, что в этом вопросе мы — белые и пушистые.

Так вот, цитируя в данном случае его, я бы сказал, что в качестве вакцины мы тоже — белые и пушистые.

Мы можем гордиться российским фармацевтическим производством, нашими специалистами, которые сделали хорошую вакцину.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы спутник v вакцинация игорь минтусов
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