Игорь Минтусов: Экономический конкурент для США — это Китай, главный политический "оппонент" — это Россия

Является ли Россия конкурентом для США? В чём и почему? А врагом? Главный экономический конкурент — Китай. А мы — политические противники. Как и почему американцы не прекращают давление на наш газопровод в Европу? Был ли нам другом Трамп? Действительно ли уж очень ярый враг нам Байден? Каким странам США уделяют главное внимание? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил президент Европейской ассоциации политических консультантов, руководитель компании "Никколо М" Игорь Минтусов.

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Байден что-то сказал "с высокой долей вероятности"

— Игорь, американцы с самого начала пытались повлиять на строительство нового трубопровода из России в Европу, затормозить "Северный поток-2". При Дональде Трампе постоянно вводились новые санкции против участников строительства, и как только Джо Байден вступил в должность президента давление сразу продолжилось. Как вы это оцениваете?

— Абсолютно верно. Про это уже очень много и подробно говорилось, но все равно очень забавно, как на эти факты некоторые смотрят и определенных вещей при этом совершенно не замечают.

"Наш" Трамп и "не наш" Байден

Мое субъективное ощущение, российская политическая элита очень желала, любила и считала предыдущего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трамп "большим другом" России.

Забавно, что им казалось, не без основания наверное, что он как-то изменит отношения между Россией и Соединенными Штатами и переведет их в более положительную и прагматическую плоскость.

Тем не менее, "наш друг" Дональд Трамп отказывался даже продлевать последнее соглашение об ограничении стратегических вооружений, которое было заключено между Соединенными Штатами Америки и Россией много лет назад, а в конце января этого года теряло силу.

А "ненавистный", как мне кажется, российской политической элите Байден, первое что он сделал — сразу сказал, что это очень важно и продлил эти соглашения. Но почему-то некоторые наши деятели и аналитики как-то это напрочь игнорируют.

Мне до сих пор непонятно, почему Трамп хотел последнее ограничение снять из-за каких-то своих эгоистических соображений. Поэтому политика в этом смысле слова — очень сложная история.

Радует, что российский президент — строгий прагматик, поэтому на все реагирует очень прагматично, а не эмоционально.

Хотя история с недавним высказыванием Байдена очень сильно провоцирует на ответную эмоциональную реакцию, но наш президент этого не сделал. Мои лично аплодисменты.

— Недавно произошел еще один дипломатический скандал опять же с американцами в Анкоридже. Высокопоставленные американские и китайские дипломаты обвинили друг в друга в совершенно недопустимых действиях. Понятно, что Россия и Китай для США — главные конкуренты, а поэтому — враги.

Но раньше они все-таки аккуратно говорили, что нельзя допускать дальнейшее развитие и продвижение вперед Китая, хотя он и так очень далеко ушел и продолжает их теснить в мировой экономике. Но это, пожалуй, первая острая конфликтная ситуация между Америкой и Китаем. Как вы считаете?

— Здесь, на мой взгляд, очень важно разделить эту проблему. Я имею в виду проблему противостояния Соединенных Штатов и Китая с одной стороны, и Соединенных Штатов и России с другой стороны.

Виды конкуренции и реакции США

Первая — когда речь идет об экономической конкуренции, то для Соединенных Штатов вне всякого сомнения первым и главным конкурентом является Китай.

Россия не является экономическим конкурентом для Соединенных Штатов Америки. Это очевидно для американцев и это очевидно не всем моим российским коллегам.

Большая группа наших политиков и простых граждан по-прежнему думает, что Россия представляет большую экономическую угрозу для Соединенных Штатов. Нет, это давно не так.

А вот Китай для США — хотя и не враг, но зато конкурент №1. Они сами ясно и открыто об этом говорят, и это так в действительности и есть.

Политическая конкуренция — ещё жестче

А вторая часть — это политический враг.

А политическим конкурентом или врагом №1 Соединенные Штаты сейчас, как я понимаю, называют Россию. Это — да.

Итак, экономический конкурент №1 — это Китай. Главный политический враг (правда, они слово "враг" не используют, там другое слово — "оппонент") — это Россия. Вот в чем разница.

И как раз эта история с выборами, и отчет разведывательного сообщества для президента это полностью подтверждают. Потому что в этом докладе зафиксировано, что китайцы не вмешивались в процесс.

В нем вообще оценивались всего три страны. Там еще анализировался Иран, кроме России и Китая. Такое задание было дано профессиональным американским государственным разведывательным службам.

Ими зафиксировано влияние на политическую ситуацию только со стороны России. Хотя доказать этого они и не смогли. Опять это идет с формулировкой "с высокой долей вероятности" и тому подобное. Просто именно такой информацией пользуется президент Соединенных Штатов.