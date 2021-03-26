Байден что-то сказал "с высокой долей вероятности"

Случайно ли Байден назвал Владимира Путина "убийцей"? Почему Путин очень умно и грамотно ответил? Почему на американскую власть это не повлияет? Почему десятки американских спецслужб бессильны что-то доказать, а ссылаются только на туманную фразу "с высокой долей вероятности"? Ведь это сродни новостям типа "возможно будет…" Конечно, есть только два варианта — будет или нет. Но как с этим можно строить мировую архитектуру? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил президент Европейской ассоциации политических консультантов, руководитель компании "Никколо М" Игорь Минтусов.

Читайте начало интервью:

Игорь Минтусов: Путин ответил идеально

Игорь Минтусов: Россия превращается в осажденную крепость

— Игорь, всё-таки почему, на ваш взгляд, Байден так высказался о Путине?

— Давайте себя представим на месте Байдена. Ему американское разведывательное сообщество принесло свежие разоблачительные новости. В Соединенных Штатах — достаточно большое количество государственных структур, которые занимаются разведкой.

В России их гораздо меньше — всего 4-5 структур, а в США — 25-26 разведок, которым можно давать задания, чтобы они действовали независимо друг от друга. Так исторически сложилось.

Это — результат войны во Вьетнаме, куда Соединенные Штаты так неудачно влезли. После этого один из выводов сделан, что была не очень правильно просчитана вся история спецслужбами Соединенных Штатов Америки. Поэтому что бы не зависеть от 2-3 разведочных спецслужб, их было сделано 25.

Разведка пописывает… с высокой вероятностью

Так вот — на стол Байдену положили доклад разведывательного сообщества Соединенных Штатов, где было написано, что с его точки зрения Россия вмешивалась в выборы 2020 года. — Не в технологию выборов (подсчета голосов и в саму модель), а в пропагандистском фрагменте они, по мнению разведки, так или иначе занимались пропагандой против Байдена.

Между прочим, в 2016 году у разведывательного сообщества США в подобном исследовании были более серьезные обвинения. Они сделали вывод, что Россия не только занималась пропагандой в пользу Трампа, но еще пыталась повлиять на саму архитектуру обработки данных, подсчета голосов.

Байден почитывает… с высокой вероятностью

Теперь же Байден вот этот свежий доклад читает. Очень тонко написано в этом отчете: есть основания предполагать, что анти-байденовскую кампанию (она была ими признана, этот факт даже не обсуждался, все это подчеркивается в разведывательном сообществе), с высокой вероятностью, скорее всего, инициировало российское руководство.

Этот вывод менее жестко, но написан. Было инициирование и влияние, но кем? Ну так, скорее всего, Россией… И Байден все это читает. Понятно, большая любовь к президенту России вряд ли у него возникнет против такого доклада.

Психологический контекст

Отношения — плохие дальше некуда, лежит доклад, что Россия вела негативную кампанию конкретно против Байдена. Читает Байден вот это, еще другие дела, связанные с Навальным, с кем-то еще.

А тут — конференция. Ему задается такой вопрос. И его ответ в каком-то смысле слова не шокировал, но даже не очень-то удивил.

Это — не кто-то из ближайших друзей Росси вдруг неожиданно так сказал. Смешно было, если бы вдруг Лукашенко так же сказал о Путине. Это вообще было непонятно и просто невероятно. Вообще я склонен считать, что это — некоторый аффект.

Но зато потом российский президент просто идеально отыграл эту ситуацию. Он не стал ухудшать и без того плохие отношения. Зачем? Просто для того чтобы получить сатисфакцию психологическую?… Президент Путин оказался выше этого и в этом смысле слова. Мой профессиональный ему — спичрайтерский — большой респект, большое уважение.

— Видимо, как бы не отреагировал наш президент и другие политики, все равно американская команда американского президента идет своим путем. Байден так же сказал, что Россия заплатит за попытки вмешательства в выборы, если такое вмешательство будет доказано.

Хотя вроде бы — сначала докажи, а потом говори. Почему-то все эти десятки спецслужб пока доказать это так и не смогли. А вот они сами везде не просто вмешиваются, но просто грубо стремятся подавить все, что им не нравится.

Началось уже совершенно откровенное очень жесткое давление на "Северный поток-2". Государственный секретарь Энтони Блинкен потребовал от компании, которая участвует в строительстве газопровода, немедленно прекратить работу.

— Согласен. Если на это смотреть аналитически, то американцы давлением на "Северный поток", естественно, свои экономические интересы защищают .

С другой стороны, здесь очень важно понимать, что у них, с их точки зрения, есть какие-то, что называется, моральные аргументы. Россия вроде бы агитирует против Байдена, непонятно как, но с большой вероятностью. А они так реагируют на "Северный поток".

В этом смысле слова в их видении есть два действия:

недружественные действия России по отношению к выборам Байдена,

недружественное экономическое действие Соединенных Штатов.

Хотя на самом деле, конечно, они явно пытаются влезать в двухсторонние дела между Россией и Германией. Это не их (скажу неполиткорректное слово) собачье дело, какой там договор заключается по поводу "Северного потока" между Россией и Германией.

Но они, пытаясь обосновать всяческой заботой и фразами о "высокой вероятности", а реально исходя только из своих экономических и геополитических интересов, пытаются на это повлиять. Да, они свой интерес так проявляют, причем везде. Но что делать?…