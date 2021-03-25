Игорь Минтусов: Россия превращается в осажденную крепость

Ответ Джо Байдена на провокационный вопрос о Владимире Путине остается в центре повестки. Правильно ли наш президент ответил на обвинение в свой адрес? И вообще доколе такое будет продолжаться? Россия всегда будет оставаться для США главным конкурентом. Поэтому американское руководство всё также будет обвинять нас во всех мыслимых и немыслимых злодеяниях, причем действительно по зеркальному принципу.

Как в таком случае надо действовать российскому руководству? Готовится к войне? Отвечать на провокации в такой же манере? Или всё-таки лучше сохранять спокойствие и хотя бы какие-то отношения? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров Агентства стратегических коммуникаций "Никколо М" Игорь Минтусов.

Читайте начало интервью: Игорь Минтусов: Путин ответил идеально

— Игорь, вы сказали, что ответ Владимира Путина на выпад Джо Байдена — практически идеален. А как вы оцениваете всю ситуацию между Россией и США? Как все это может повлиять на развитие событий?

— Ситуация в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки — действительно очень сложная. Россия сейчас превращается в осажденную крепость де-юре. Здесь надо разделить две истории.

Первая история — когда другие страны накладывают санкции на твою страну.

Это — объективный фактор, связанный с тем, что есть геополитические интересы у России, которые воспринимаются в других странах с точки зрения угрозы их интересам.

Это — понятный внешний фактор. На него мы можем влиять только в ограниченном диапазоне, потому что другие страны относятся к действиям России: есть действие — есть, соответственно, реакция.

"Твари дрожащие или право имеем?…"

Но есть и другой история — внутриполитическая ситуация.

Внутренние эксперты, которые либо подзуживают политиков "как же так, нас оскорбили, а мы не ответили, за кого они нас принимают", чуть ли не в контексте "твари ли мы дрожащие или право имеем".

И очень плохо, что я вижу внутри России достаточно много политических ястребов, за которыми стоят определенные группы населения, которые хотят что-нибудь ответить, что-то сделать в ответ и так далее.

Это — такие, как мне кажется, не очень далеко видящие политические драчуны, для которых сам факт, процесс драки куда более важен результатов, к которым может привести эта драка, тем более между державами, которые обладают ядерным оружием.

Ответ Путина — адекватен и достаточен

Уже был прекрасный и своевременный ответ российского президента. Тем более он потом добавил (это уже было в другом интервью поздно вечером), что он готов пригласить Байдена к обсуждению и диалогу, вызывает американского президента на дебаты.

Действительно, уже просто нечего добавить к тому, что сказал президент.

Я полностью поддерживаю его ответ на достаточно неадекватное, оскорбительное и необоснованное, если говорить совсем корректным языком, высказывание президента Соединенных Штатов, которое он сделал во время интервью.

— В любом случае американское руководство постоянно всеми доступными средствами и возможностями стремится очернить Россию, обвиняет нас даже безо всяких поводов, стремится ограничить и подчинить. Экономические, культурные и все иные отношения у нас и так давно находятся на уровне плинтуса.

Они к нам хорошо относились, только когда мы им во всем подчинялись, поэтому они могли распоряжаться всем в нашей стране. После этого высказывания, конечно, тоже никаких извинений не последовало. Так ради чего нам стараться наладить с ними отношения? Ведь это все равно бесполезно.

— Получается, по сути дела, как в такой пословице: да пропадите же вы все. Здесь — тоже самое: идите же вы все. Мы договориться не можем. Ну и пошли вы к черту со своими долларами, со своими технологиями. Сами проживем без вас. И так далее. Вопрос: какой следующий шаг?

— И какой получается следующий шаг?

— Будем Северной Кореей. Что у нас будет за история? — Мы на западных машинах американских ездим, айфонами пользуемся. Давайте это все закроем.

— Еще Microsoft есть. Не дай Бог что-то там предпримут, и тогда мы все ляжем.

— Да, Microsoft есть и еще много чего. Но если мы — такие принципиальные, давайте будем срочно сейчас же делать ему замену, создадим свой Microsoft и тогда вообще нам Америка — не указ.

Это — такая мальчишеская история, причем самое печальное, что это говорят ястребы, у которых, наверное, есть мозги, они сами понимают, что это — нереально, потому что нельзя сейчас сделать осажденную крепость из одной, пусть даже такой большой и могущественной страны как Россия.

Конъюнктура опасности

Но они это делают (у меня ощущение) из каких-то конъюнктурных соображений. Потому что есть интересы силовых структур, военно-промышленного комплекса.

Чем более сложная и опасная ситуация в мире, тем больше на первый фланг, на первую линию огня выходят эти силовые структуры. И в этой обстановке они себя начинают чувствовать как рыба в воде…

Я с уважением отношусь к небольшой, надеюсь, части российских граждан, которым очень хочется повоевать, помахать перед носом другой страны своими ядерными ракетами.

Но я считаю, что это недальновидно и неправильно. Отношения между Россией и Соединенными Штатами сейчас действительно как нельзя плохие, но не надо стараться их еще больше — уже окончательно и бесповоротно — испортить.