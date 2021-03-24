Игорь Минтусов: Путин ответил идеально

В эфире программы "Необычная неделя" политический консультант, президент Европейской ассоциации политических консультантов, учредитель и председатель совета директоров Агентства стратегических коммуникаций "Никколо М" Игорь Минтусов рассказал главному редактору интернет-издания "Правда. Ру" Инне Новиковой о последних важнейших событиях в мире. Случайно ли Байден назвал Владимира Путина "убийцей"? Зачем Байден вообще так оскорбил, обвинил или обозвал Владимира Путина? Правильно ли Путин ответил на обвинение в свой адрес?

— Игорь, недавний ответ Джо Байдена про Владимира Путина — событие просто беспрецедентное. Как может политик такого уровня позволить себе подобные высказывания в адрес другого политика высокого уровня, даже если это — ответ на вопрос к которому он не был готов. Как вы это можете прокомментировать?

— Случайно Байден это сказал или неслучайно, либо это — глубоко задуманная операция по дискредитации российского президента, сейчас широко обсуждается. Моя точка зрения, что, скорее, случайно, это не было запланировано, спрогнозировано. Это произошло, потому что произошло.

Непредусмотренное неполиткорректное

Журналист задал наводящий вопрос, возможно, неожиданный для Байдена. Именно поэтому Байден раздумывал, говоря "мммм…", что-то еще, какие-то звуки издавал, только потом сказал, что "да". Такое бывает в политике. Это была непрогнозируемая, неплановая реплика.

Это, конечно, очень жесткое высказывание, констатация какой-то точки зрения Байдена про Путина, но это не оскорбление, а совершенно неполиткорректное высказывание, которое не предусмотрено никаким международным и правовым этикетом.

Если одно должностное лицо называет другое должностное лицо преступником, то решение, преступник человек или нет, должен вынести суд. Байдену, как никому другому, должно быть известно, что в Соединенных Штатах Америки итоговое решение принимает суд: человек — преступник или не преступник, убийца или не убийца.

— У нас тоже решение принимает суд.

— Да. Поэтому если называешь кого-то преступником либо убийцей, то на тебя нужно подавать автоматически в суд.

— А как вы оцениваете ответ нашего президента? Это — такая великая мудрость и вселенская доброта, что он сказал: "кто как обзывается, тот так и называется"?

— Я считаю, что это — одна из лучших речей Президента Путина, которые он произнес. Хотя это — не совсем речь, а нечто вроде развернутого ответа на вопрос, интервью.

Совершенство ответа

Это было практически идеальное выступление, идеальный ответ. Я так говорю очень редко, потому что всегда очень критически отношусь к текстам, которые произносят политики.

Здесь же есть несколько здесь очень важных моментов.

Момент первый — президент очень корректно, в такой полу-иронично-шутливой форме отреагировал, то есть — дал понять, что он не принимает такое жесткое высказывание близко к сердцу.

Путин повел, если говорить в терминах Эрика Берне, когда он делит всех людей на "ребенок", "взрослый", "родитель", как взрослый, как родитель по отношению к ребенку.

Второе, ничего оскорбительного в ответ конкретно Байдена не было сказано — это тоже большой плюс. Он очень корректно все сказал.

В-третьих, российский президент привел пример, цитату, которую помнит еще из детства, так говорилось в школьных дворах. Цитата — тоже уместная, очень к месту, потому что она описывала подобного рода ситуации.

Фактически Байден обозвал президента российского преступником. А российский президент подробно объяснил и рассказал очень корректно, что нужно проанализировать самого человека, который такое произносит.

"Кто как обзывается, тот так и называется" — здесь предельно удачно.

Дальше идет подробное объяснение и вежливый рассказ о том, что у Соединенных Штатов — неоднозначная история, там совершалось много неприглядных событий, преступлений… Все это — знаково, важно и мы все об этом помним.

И в завершение — важный фрагмент: у нас — разные культуры, интересы у нас — разные, поэтому каждая из наших стран борется за свои интересы, и Россия будет бороться за свои национальные интересы так же как и раньше. Точка.

— Понятно, что ответ Байдена — не повод обмениваться, не дай Бог, какими-то реальными ударами. Тем не менее, как это может повлиять на наши дальнейшие отношения?

— Когда на одной передаче обсуждалась эта тема, вокруг меня находились, что называется, российские политические ястребы, которые жаждали крови, мести: "как же так, нас оскорбили, а мы?!…"

Но всю эту политическую ситуацию тоже вполне можно сравнить с бытовой. Бывают такие случаи, когда ты идешь и видишь, что ко взрослому человеку подходит какой-то не очень адекватный человек, начинает махать руками и говорить, что я тебя ударю.

Мне кажется, что по версии этих политических российских ястребов взрослый человек обязательно должен его сразу же ударить, либо что-то еще сделать с ним. Но это — совсем необязательно.

Я считаю, что ответная речь нашего президента — очень адекватная, близкая к идеалу. Интерпретировать ее в смысле скрытых угроз — не очень корректно.