Как отчеты спецслужб используются в международной политике

В США опять заговорили о созданной Евгением Пригожиным "фабрике троллей", которая вмешивалась в американские выборы. Почему мы проигрываем американцам с точки зрения общественного мнения? Почему наши власти не приводят аналитические данные спецслужб?

Почему материалы СМИ невозможно противопоставить выводам разведки? Будет ли это учтено руководством России? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров Агентства "Никколо М" Игорь Минтусов.

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Выборы в США и "фабрика троллей" из России

— Игорь, вы рассказали, почему американцы обвиняют нас во вмешательстве наших ботов в их выборы. Но ведь можно вспомнить, как начиная с 2014 года в связи с украинскими событиями огромные фабрики троллей активно работали против России.

Была такая история, что один тролль забыл поменять аккаунт, поэтому от имени афроамериканского военного написал, что "я — сама дочь офицера, в Крыму не все так однозначно…" Это стало самым популярным мемом.

Конечно, если такие инструменты и возможности их использования есть, то они будут использоваться со всех сторон. Это — одно из орудий современных гибридных войн. Но наше руководство почему-то никого не обвиняет, практически никак не реагирует.

— Да. Мне сейчас сложно сказать на что опирались те средства массовой информации, которые говорили о фабрике троллей, которые работали в 2014 году против России, когда шла информация об украинских событиях, о Крыме, Донбассе. Возможно, что все это — правда. Но это только — информационные сообщения.

А о вмешательстве России в американские выборы есть официальный отчет разведывательных спецслужб Соединенных Штатов Америки, его часть сейчас открыто опубликована.

Это не означает, что троллей не делают сами Соединенные Штаты, либо кто-то еще. Но этот факт публично озвучен официальными лицами и показан политической общественности в Соединенных Штатах Америки и по всему миру.

Фиксация и обоснование

Относительно 2014 года, возможно, все это действительно так и было. Но тогда должен быть чей-то официальный документ, например, отчет российских спецслужб, закрытый или открытый, который обосновывает. Потому что иначе все это может быть просто пропагандистской историей.

Одно дело, когда это показывается на Первом канале телевидения или где-то еще. За всей этой информацией просто может быть фейк. Вполне возможно, что это — недостоверно. По крайней мере, доказать что-то, ссылаясь только на сообщения СМИ, невозможно. Никто не отнесется к этому серьезно.

А другое дело, когда профессиональная и уважаемая спецслужба какой-то страны, которая получает бюджетные деньги от государства, пишет отчет, в котором указывает, что — да, это действительно было.

Я просто не знаю отчета каких-то серьезных структур относительно событий 2014 года на Украине. Возможно, что именно так и было. Но это надо фиксировать.

— К сожалению, уважаемые структуры разных стран все-таки политизированы и, как вы сами заметили, финансируются самим государством. Соответственно они дают такие отчеты, которые будут нужны и приняты властью.

Ведь неслучайно возникла фраза "хайли лайкли". Даже целые разведывательные сообщества реально доказать ничего не могут, а только предполагают, говорят, что возможно. Но ведь тогда возможно, что это и совершенно не так. Возможно всё. Но чтобы что-то доказать, нужны факты.

У следствия по сбитому над Украиной "Боингу" была только одна версия, под нее упорно пытались подтасовать доказательства, но за 7 лет так и не смогли этого сделать. Поэтому к отчетам спецслужб тоже нужно относиться, как минимум, с некоторой долей критичности. Как вы считаете?

— Важная тема. Со сказанным я согласен. В любом случае, отчет, который делает спецслужба, всегда имеет заказчика. Конечно, этим заказчиком всегда является только правительство данной страны. Вы не можете как частное лицо сделать на заказ профессиональный анализ, соответственно, это — работа разведывательной службы.

С другой стороны, если есть такой отчет правительства одной страны, обвиняющий в чем-то другое государство, то, чтобы в условном, гипотетическом третейском суде рассматривать эту ситуацию, должен быть представлен отчет разведывательной службы другой страны.

Тогда, соответственно, какому-то авторитетному специалисту, независимому эксперту или группой таких лиц из третьей страны или стран, которые никак не принимают участие в конфликте этих двух государств, можно будет сравнить эти два отчета и сделать какое-то общее заключение. Это — такое естественное правило.

Разведка против журналиста

Но нельзя противопоставлять отчеты, заказанные правительством страны своей спецслужбе, и новостной выпуск федерального канала другой страны, где простой журналист о чём-то говорит. Здесь все-таки есть очень большая вероятность фейка.

И я думаю, что нужно быть совсем неадекватным и безответственным политиком, чтобы заказывать спецслужбе исследование с заранее навязанными выводами.

Я глубоко уверен, что все исследования, которые проводят спецслужбы России, Соединенных Штатов и многих других стран, обязаны делать это объективно. Манипулируют данными политики, а не аналитические подразделения специальных служб.