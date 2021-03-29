Почему американцы постоянно обвиняют Россию о влиянии на свои президентские выборы? О каком именно влиянии идёт речь? Так ли это на самом деле? Что известно об Евгении Пригожине и его "фабрике троллей"? Неужели действительно американского президента назначают в России? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров Агентства стратегических коммуникаций "Никколо М" Игорь Минтусов.
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— Игорь, американцы уже давно, везде и постоянно говорят о влиянии России на выборы. О чем идет речь? Мы голоса вбрасываем или считаем? Наши СМИ пишут какие-то статьи против Байдена? Или каким-то другим образом мы оказываем такое влияние? Как они определили, что Иран и Китай не влияет, а мы влияем?
— Речь идет о другом влиянии. Говорится не о влиянии российских государственных и негосударственных СМИ, которые находятся на территории России, официальных или китайских. Речь идет исключительно о влиянии изнутри.
Влияние изнутри — это в первую очередь интернет, главным образом — социальные сети. Способ действий — очень простой, об этом знает любой специалист, который занимается агитацией, выборными кампаниями в интернете.
Создаются искусственные аккаунты или боты на определенных серверах, где от имени вымышленных людей, которые в данном случае живут якобы в США и, понятно, говорят на английском языке. На этих аккаунтах они массово ведут пропаганду в социальных сетях в поддержку того либо иного кандидата.
Гражданин какого-нибудь штата, допустим, Висконсин, когда находится в социальных сетях, видит, что какой-то пользователь из штата Мэн либо из Массачусетс пишет что-то плохое об одном и плохое о другом кандидате.
Если это происходит массово, то в какой-то мере на сознание людей влияет общественное мнение. Соответственно, оно меняется, ведь приводятся какие-то аргументы, основания, у людей создается впечатление, что многие так думают…
Прямо или косвенно это влияет на людей, ведь они думают, что такие же граждане Соединенных Штатов Америки выражают свое мнение. А на самом деле они, конечно, не граждане, а боты.
Это как в российском или любом другом сегмента интернета. Вы же не спрашиваете у людей паспорт. Они по-русски что-то вам пишут, вы отвечаете. Вот о каком влиянии идет речь — через интернет, влияние за счет ботов.
Американские спецслужбы пришли к выводу, что предприниматель и глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин (известное теперь лицо) организовал всю эту систему и раскрутил такую историю.
Именно его подозревают в создании целой фабрики троллей, ботов. Он официально сейчас стал разыскиваться в соответствии с постановлением соответствующих судебных инстанций Соединенных Штатов Америки.
Более того, была озвучена интересная цифра, она проходила и в российских СМИ. Предлагается 250 тысяч долларов за информацию, где находится господин Пригожин, чтобы привлечь его к ответственности в соответствии с законами Соединенных Штатов Америки.
— Один человек может создать систему, которая повлияет на выборы в 300-миллионной стране Америке?
— Повлияет это на выборы, не повлияет — вопрос уже другой. Я думаю, что влияние, если там и было, наверняка, очень маленькое — так же, как в 2016 году, на мой взгляд. Хотя здесь сложно говорить.
Ведь и в том, и в другом случае очень близко были результаты этих двух кандидатов. В 2016 году Дональда Трампа отделяли от Хилари Клинтон достаточно небольшое число голосов. В 2020 году, соответственно, Трамп с Байденом боролись еще жестче и потом долго спорили, кто победил. Поэтому влияние, возможно, и есть.
Но обвиняется Пригожин (внимание!) именно в том, что им создана целая фабрика ботов. Это для интернет-специалистов, которые живут в России и занимаются выборами, известный факт.
Более того, известен даже адрес многоэтажного здания, где сидит много десятков человек, каждый из которых ведет определенное количество искусственных аккаунтов. Эти аккаунты зафиксированы на серверах в других странах — в тех, в каких можно. С них они ведут свою пропаганду.
Пригожин — известный бизнесмен, а в данном случае — руководитель, начальник, главный в этой истории. Он этим руководит. Это — общеизвестные вещи.
Поэтому в данном случае разыскивают организатора и руководителя, а не каких-то конкретных двух-трех программистов и не рядовых исполнителей-пользователей, которых несколько сотен. Каждый из них ведет несколько десятков или, может быть, сотен аккаунтов, за что им платят деньги, по версии американских властей. Но привлечь они хотят именно господина Пригожина.
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