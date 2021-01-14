Почему дискредитирована китайская вакцина CoronaVac

После того, как в Бразилии китайская вакцина CoronaVac от компании Sinovac получила оценку эффективности на грани приемлемой — около 50%, забеспокоились в других странах, где на неё сделали ставку.

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Украинцев будут вакцинировать CoronaVac

В честности, объяснился министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который заявил, что этот вопрос политизирован.

"Все без исключения производители в мире, которые производят вакцины, которые предоставили отчеты, компании, которые зарегистрировали вакцины… мы ведем с ними переговоры с мая. Так же как и с COVAХ. Поэтому это манипуляции, пытаются лихачить некоторые политдеятели, у которых кроме болтовни ничего нет. Их цель — навести ужас и держать в страхе украинцев", — заявил он.

Ранее он заявлял, что Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса, если ее действенность составит не менее 70%. Несмотря на это, уже 11 января группа фармкомпаний "Лекхим" объявила о заключении соглашения с Sinovac на поставку в Украину 5 млн доз препарата в первом полугодии 2021 года. Планируется также в 2022 году наладить производство этой вакцины на Украине.

Бразилия оценила эффективность CoronaVac на грани приемлемой

Напомним, что Институт Бутантана и правительство Сан-Паулу объявили в понедельник, что эффективность CoronaVac в клиническом исследовании, проведенном в Бразилии на 13 тысячах медработников, составила 50,38%.

"Все показатели превышают уровень 50%, требуемый ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) ", — говорится в заявлении, опубликованном во вторник.

Но они значительно ниже, чем предыдущие. Ранее назывались цифры в 78% для легких случаев и 100% для умеренных и тяжелых случаев COVID-19. Кроме того, 50% — это минимально возможная эффективность, то есть, вакцина на грани неодобрения.

Заметим, что Бразилия закупает и другие вакцины на уровне отдельный штатов, в частности, будет использоваться российская вакцина "Спутник -V".

Почему Филиппины не купили лучшую вакцину?

На вакцину от Sinovac сделали ставку почти все азиатские страны.

Сенатор парламента Филиппин Панфило Лаксон в среду задал вопрос в Twitter, почему правительство предпочитает "более дорогую" и менее эффективную вакцину против COVID-19 от Sinovac, несмотря на то, что уже доступны препараты с более высокими оценками.

Как пишет портал news. abs-cbn.com, ссылаясь на Washington Post, генеральный директор Sinovac признался, что платил китайскому чиновнику за ускорение сертификации вакцины. Портал не исключает политических предпочтений правительства Филиппин, "на фоне предположений о том, что выбор вакцины был обусловлен тесными связями между правительствами Филиппин и Китая".

Но это может вызвать другой вопрос: да, мы предпочитаем покупать в Китае, но почему мы договариваемся с частной компанией, а не с государственной Sinopharm, у которой показатели вакцины лучше, пишет abs-cbn.com

Политики боятся народных волнений

Сингапур и Малайзия уже заявили, что они будут запрашивать у китайской фирмы дополнительные данные о показателях эффективности, прежде чем утвердят и закупят компоненты. Малайзия заявила в среду, что продолжит закупки только в том случае, если вакцина будет соответствовать стандартам безопасности и эффективности местных регулирующих органов.

Манила в четверг заявила, что вакцины от американской компании Pfizer и российского Института Гамалеи могут прибыть на Филиппины в феврале.

"Это доказательство того, что мы не отдаем предпочтение никаким брендам. Какие бы препараты ни прибыли на Филиппины первым, мы их получим", — сообщил ответственный чиновник Карлито Гальвес.

Аналитики заявили CNN, что уровень эффективности вакцины CoronaVac в Бразилии — самый низкий среди ее глобальных конкурентов — может повлиять на международное доверие к вакцинам китайского производства.

Возможно, потому что в мире идёт конкуренция между вакцинами и в связи с огромным прибылями, которые сулят её продажи, и "мягкой силой", приобретаемой постфактум.

Поэтому, естественно, что "каждый кулик хвалит своё болото".

Pfizer-BioNTech и Moderna заявляют, что эффективность их вакцин составляет около 95%. Однако по вакцине Pfizer есть сомнения в плане побочных эффектов (зарегистрированы смерти после вакцинации) и условий хранения (при минус 70 градусах Цельсия).

Россия заявляет, что ее вакцина "Спутник V" от института Гамалеи эффективна на 91%, а транснациональная англо-американская компания AstraZeneca — на 70%.

Комментарий эксперта

Эпидемиолог и декан бразильского Университета Пелотаса Педро Халлал заявил в комментарии порталу G1, что в соцсетях неверно интерпретируют оценку эффективности.

"Неверно интерпретировать, что вакцина с эффективностью 50% генерирует антитела только у половины вакцинированных. Верно то, что вакцинированные имеют вдвое меньший риск развития заболевания по сравнению с теми, кто не вакцинирован. В случае CoronaVac только 1, 8% вакцинированных заразились вирусом ", — сказал эксперт.

Он считает, что показатель общей эффективности в 50,38% "менее актуален", чем высокая эффективность в отношении серьезных случаев, "потому что на практике мы хотим избежать госпитализации и смертей", сказал Халлал порталу G1 (Globo).

Халлал пояснил далее, что в отношении формирования коллективного иммунитета, показатель в 50, 38% можно считать низким. Но использование вакцины с эффективностью 50% "бесконечно лучше", чем ее отсутствие. "Без сомнения, вакцина способна уменьшить циркуляцию вируса", — добавил он.

Sinovac подписала соглашения о поставке 46 миллионов доз своей вакцины против коронавируса в Бразилию, 50 миллионов доз в Турцию и 7,5 миллионов доз в Гонконг. Фирма также поставит концентрат вакцины в Индонезию на 40 миллионов доз для местного производства. В Джакарте заявили о 65% эффективности вакцины CoronaVac.

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