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Автор Игорь Буккер

ОАЭ оценили эффективность китайской вакцины

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Согласно официальному сообщению Министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, экспериментальная вакцина против коронавируса, разработанная китайским государственным фармацевтическим гигантом China National Biotec Group Co. (CNBG) и уже опробованная на сотне тысяч добровольцев, продемонстрировала свою эффективность в 86% случаев.

ОАЭ оценили эффективность китайской вакцины

Первый официальный отклик на испытания китайской вакцины

Министерство здравоохранения ОАЭ заявило, что результаты вакцинации основываются на промежуточном анализе поздней стадии клинических испытаний вакцины от Sinopharm — подразделения китайского государственного фармацевтического концерна CNBG, к которым приступили еще в июле нынешнего года. В третьем этапе испытаний приняли участие более 30 тысяч добровольцев 125 национальностей в возрасте от 18 до 60 лет, которые получали по две дозы вакцины на протяжении 28 дней.

"Анализ не показывает серьёзных опасений по поводу безопасности", — говорится в заявлении министерства здравоохранения и профилактических мер ОАЭ, опубликованном государственным информационным агентством WAM.

Правда пока нет ясности, включали ли объявленные результаты только тех, кто принимал участие в тестировании в ОАЭ, или они объединили также результаты, полученные из Китая и других стран, где проверяли эту вакцину. Молчат и о том, испытывали ли участники после вакцинации какие-либо побочные эффекты, сколько людей получили вакцину, а сколько — плацебо.

"Регистрация этой вакцины является решением в ответ на заявку от Sinopharm CNBG. Объявление является значительным вотумом доверия органов здравоохранения ОАЭ к безопасности и эффективности данной вакцины", — утверждают в ведомстве здравоохранения.

В ноябре председатель Sinopharm Лю Цзинчжэнь заявил, что десятки стран обратились с просьбой купить вакцину их компании. Он не назвал страны и не уточнил, какое количество доз они предложили, но сказал, что CNBG способен произвести в 2021 году более одного миллиарда доз.

Глобальные притязания Пекина

Предпринятая китайцами в международном масштабе кампания не просто предоставляет Поднебесной возможность восстановить свое реноме, которое пострадало из-за первоначальной вспышки коронавирусной инфекции, а теперь потенциально может помочь положить конец пандемии.

Пекин также может использовать вакцину в качестве, как выразился старший научный сотрудник по вопросам глобального здравоохранения Вашингтонского совета по международным отношениям Янчжун Хуанг, "инструмента внешней политики для поощрения мягкой силы и демонстрации международного влияния".

Ранее в условиях пандемии КНР пытался заручиться благосклонностью путём безвозмездных поставок защитных масок и других принадлежностей странам, наиболее пострадавшим от "короны", но их усилия омрачали сообщения о некачественных продуктах и обвинения в том, что Пекин запустил информационную кампанию дезинформации о коронавирусе.

Основные отличия вакцин

В отличие от ведущих западных конкурентов Sinopharm использует давно проверенные технологии, основанные на применении инактивированных вирусов для транспортировки вакцины. Напротив, Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech используют более новую и менее проверенную технологию, которая нацелена на спайковый белок SARS-CoV-2 при помощи РНК.

Вакцины таких фармацевтических производителей, как Pfizer и Moderna, используют части генетического материала, называемые матричной РНК (информационной мРНК), чтобы побудить организм производить синтетические части коронавируса и стимулировать иммунную реакцию.

По сравнению с вакцинами компаний Pfizer и Moderna, большинство китайских вакцин не требуют заморозки при хранении, что значительно упрощает их транспортировку и распространение, особенно в развивающихся странах, где отсутствуют возможности для хранения в холодильнике.

В дополнение к русской вакцине Спутник V, а также Pfizer, вакцины от других производителей:

  • Novavax,
  • AstraZeneca,
  • Moderna
  • Johnson & Johnson

могут быть одобрены уже в течение ближайших месяцев.

На прошлой неделе Великобритания стала первой страной, которая разрешила использование вакцины Pfizer-BioNTech в экстренных ситуациях. Уже на этой неделе вакцина от Pfizer может получить аналогичное одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA).

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Редактор: Елена Тимошкина
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