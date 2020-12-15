Китайская орбита: Турция нашла замену "Спутнику V"

Власти Турции определились, у кого закупать вакцину: это Китай. По мнению Анкары, вакцина из Поднебесной "эффективна и безопасна". Напомним, что российская вакцина "Спутник V" даже не получила от турецких регуляторов лицензию.

О намерении закупиться вакциной в Китае рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. В беседе со своим китайским коллегой, Ваном И, политик отметил: закупки будут проведены "в срочном порядке", чтобы как можно скорее наладить сотрудничество.

Также Чавушоглу отметил успехи Китая в борьбе с эпидемией и подчеркнул, что успехи Пекина "очень высоки".