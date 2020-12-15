Власти Турции определились, у кого закупать вакцину: это Китай. По мнению Анкары, вакцина из Поднебесной "эффективна и безопасна". Напомним, что российская вакцина "Спутник V" даже не получила от турецких регуляторов лицензию.
О намерении закупиться вакциной в Китае рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. В беседе со своим китайским коллегой, Ваном И, политик отметил: закупки будут проведены "в срочном порядке", чтобы как можно скорее наладить сотрудничество.
Также Чавушоглу отметил успехи Китая в борьбе с эпидемией и подчеркнул, что успехи Пекина "очень высоки".
"Китайская сторона готова в соответствии с законом предоставить необходимое содействие.
Стороны должны торжественно отметить 50-летний юбилей установления двусторонних отношений, углубить политическое взаимодоверие и сотрудничество во всех сферах, поднять китайско-турецкие отношения на новый уровень", — отметил, в свою очередь, Ван И.
Международные программы по освоению космоса угрожают свободному доступу России в космос.