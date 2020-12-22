Малайзия хочет закупить российскую вакцину от коронавируса

Малайзия планирует закупить российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщил малазийский премьер Мухиддин Яссин.

По его словам, власти Малайзии уже ведут переговоры с Россией о заключении сделки. Примечательно, что малазийские власти уже закупили 6,4 миллиона доз вакцины против коронавируса у компании AstraZeneca.

Также Яссин рассказал о переговорах с китайским производителем вакцин Sinovac и CanSino.