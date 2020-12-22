Малайзия планирует закупить российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщил малазийский премьер Мухиддин Яссин.
По его словам, власти Малайзии уже ведут переговоры с Россией о заключении сделки. Примечательно, что малазийские власти уже закупили 6,4 миллиона доз вакцины против коронавируса у компании AstraZeneca.
Также Яссин рассказал о переговорах с китайским производителем вакцин Sinovac и CanSino.
"Премьер-министр только что объявил о нашем обновленном наборе вакцин от COVID-19. После подписания соглашений с COVAX, Pfizer и AstraZeneca и завершения работы над соглашениями с Sinovac, CanSino и НИЦЭМ им. Гамалеи у нас будут вакцины почти для 83% нашего населения", — сообщила пресс-служба премьер-министра.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.