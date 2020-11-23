Психолог Светлана Шарко: зачастую лишний вес – это защита

Почему женщина набирает лишний вес, какую психологическую роль он выполняет и как избавиться от ненужных килограммов, рассказала ведущей "Правды.ру" Маргарите Кичеровой психолог Светлана Шарко.

Вес как защита

— Светлана, рано или поздно каждая женщина задумывается о наборе веса, о его сбросе и стоит ли от него избавляться. С чем это связано?

— Сейчас стало больше бодипозитива, но есть общая трансляция: чтобы быть в отношениях, ты должна быть совершенна.

Но в реальной жизни часто мы видим женщин, у которых лишний вес, отнюдь не идеальные внешность и фигура, и при этом они в отношениях, с детьми и расслаблены. А некоторые идеальные вообще одиноки.

Тут есть одна особенность: наше тело меняется в процессе жизни. Я, как женщина, которая перешагнула 50-летний порог, могу сказать, что идет внутренняя работа: как смириться с тем, что происходит, и при этом не стать старухой вдруг. Это не обязательно. Мы можем позволить себе значительно больше, чем поколение наших матерей. Но если вернуться к весу, то у веса много психологических функций.

Часто вес — это защита. Например, девочка могла подвергнуться троллингу, потому что у нее в классе была самая большая грудь. И девочка не понимала, что большинство тех, кто хохочет, восхищаются этой красотой. Или она подверглась домогательству, насилию, связанному с сексуальностью, женственностью, и тогда девочка начинает наедать жирок, чтобы прятаться под ним: ей кажется, что тогда она защищена.

Этот аспект я часто встречала у своих клиенток: если я буду не слишком красивой, то тогда мужчины не будут домогаться меня, и я в безопасности.

Похудение — это стресс

— Столько требований внутренний критик предъявляет к одной-единственной женщине, что вызывает стресс. Как можно избежать стресса в процессе похудения?

— Возможно, сначала женщина должна пройти соматическое обследование, то есть врач посмотрит, есть ли у нее заболевания, которые могут вызывать повышение веса, нестабильность. Нужна продуманная диета, которая не повредит, и нормальная физическая активность, без насилия.

Нужно психологическое сопровождение, когда женщина разбирается с тем, какой смысл был для ее тела набирать такой вес. Наше тело никогда не ошибается.

Иначе такой образ жизни получается у некоторых женщин, самонаказание, бесконечная гонка за невозможным. Возможно, она хочет себя наказать за несовершенство. Она похудеет, сколько-то в этом побудет. Потом будет срыв, как у алкоголиков. Она наест вес опять. У некоторых женщин это движение туда-сюда длится десятилетиями. Суть такая: сколько ты не стремись, всё равно никуда не годишься. Ты второй сорт.

— А как избежать срыва?

— Во-первых, у нас есть так называемый сценарий. У некоторых из нас он негативный, с самонаказанием. Есть негативный сценарий, связанный с дефективностью, когда человек считает, что он какой-то не такой. И если несколько таких сценариев работают вместе, то женщине очень трудно себя принять.

Не так давно я поправилась на 12 килограмм. Я тоже себя мучила, но потом поняла, что надо принять, потому что повышение моего веса имело объективный характер: у меня была химиотерапия, это большой стресс. И я поправилась, удерживая ситуацию. Я решила: да, вот теперь я всегда буду такой. Убрала весь гардероб 48-го размера. И когда я приняла это и купила всё 52-го размера, случилось удивительное: я похудела, вернулась в привычное. Возможно, кончился стресс, связанный с заболеванием, когда телу нужно больше накапливать жир, чтобы выживать.

Всем, кто худеет, настоятельно рекомендую понять смысл веса, увидеть свою конституцию. Иногда женщина так сложена, что не может соответствовать меркам, которые навязывает нам общество. Это бесполезно. Загонять себя в рамки стандарта — это путь в никуда и в беспомощность, где мы раздираем себе душу, не давая себе жить с наслаждением.

Посмотрите, что стоит за вашим весом, откуда он пришел. Килограммы никогда не уйдут, пока наша психика считает, что вес — это:

благо,

защита,

опора.

— Физическая активность помогает действительно или нет?

— Я человек, плавающий в бассейне всё время, то есть я вменила это себе: вот мы сейчас проведем эфир, я поконсультирую часик, и мы поедем, когда закончатся занятия у сына, плавать. Для меня это важно. В бассейне я наблюдаю много лет двух-трех женщин, которые сосредоточенно плавают. Во-первых, они в макияже, во-вторых, четко 45 минут у них физическая активность, и их тела прекрасны. При этом они очень собранные, с напряженными лицами, и регулярно им что-то мешает. У них нет никакого удовольствия. "Ваш ребенок брызгается". Я говорю: "Дорогуша, так мы в бассейне, и ему 10 лет, он брызгается". — "Он мне мешает". Я говорю: "Мне искренне жаль". А там пять дорожек, огромный бассейн.

Я знаю двух из них, эти женщины одиноки. Они прекрасны, они самые красивые в нашем бассейне, но они одиноки. У них прекрасный бизнес, чудесные машины, всегда чистые. Я приезжаю на своем подраздолбанном "Ниссане" и думаю: "Боже мой, ну как каждый раз у нее такая машина (чистая, сверкающая)?!" Я сейчас рассказываю про такой тип личности, у которых получается держать себя в норме.

— Иногда худеющие боятся признаться, что худеют, и поэтому, возможно, случаются срывы. Но когда они афишируют свою проблему, над ними могут смеяться, манипулировать, принуждать: да что ты худеешь, вот поешь. Что им делать?

— Я считаю, что в одиночку довольно трудно с этим справиться, нужна компания. Нужно быть там, где тебя видят, слышат, понимают.

Много вреда приносят инстаграмные дивы, которые проводят некие программы для похудения. Они сами имеют психопатичную акцентуацию характера, с пограничными расстройствами. У них получается, что они могут не есть, не пить, тренироваться, они лгут про свои дипломы и приносят много вреда. У женщины так не получается, у нее срывы и стыд, которые возвращают ее к "дефективности". Это раз за разом. Надо поискать, посмотреть, где тебя не осуждают, где нет давления.

К публикации подготовила Марина Севастьянова