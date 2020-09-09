Почему AstraZeneca выбыла из гонки за лучшее средство от коронавируса

Вакцина AstraZeneca выбыла из гонки за самое используемое и надежное средство от коронавируса.

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Чем заболел участник испытаний

Англо-шведская компания AstraZeneca приостановила все клинические испытания вакцины Covid-19, которую она разрабатывает совместно с Оксфордским университетом, после того, как у британского добровольца было установлено подозрение на серьезную побочную реакцию.

Подробности болезни не разглашаются, но, согласноThe New York Times, ему был поставлен диагноз поперечный миелит — воспаление спинного мозга. Это редкое неврологическое заболевание — воспаление центральной нервной системы, вызываемое вирусами.

Крах AstraZeneca

Акции фармацевтического гиганта упали более чем на 6% после закрытия торгов в США во вторник, а его акции, торгуемые в Лондоне, упали на 0,4% после открытия европейских рынков в среду.

AstraZeneca была на пути к тому, чтобы Запад признал её самым первым и лучшим с производителем вакцины от Covid-19.

Проект получил более 1 миллиарда долларов в виде финансирования от Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок США, уже заключено соглашение на поставку правительству США более 300 миллионов доз. Великобритания заказала 30 млн потенциальных вакцин AstraZeneca, это же сделали почти все страны Европы.

Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании, на этой неделе заявил, что "скорее всего" вакцина будет доступна в начале 2021 года.

Однако все испытания, в которых на данный момент участвовали не менее 17 000 человек в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, теперь остановлены.

Эксперт по инфекционным заболеваниям в Детской больнице Филадельфии Пол Оффит считает, что компании необходимо будет изучить, мог ли побочный эффект быть вызван иммунной реакцией на вакцину или был связан с собственной историей болезни участника.

Профессор вакцинологии Сиднейского университета Роберт Буй сказал Guardian, что, если окажется, что болезнь не имеет отношения к вакцине, её испытания будут приостановлены "всего на одну неделю до месяца". Если же будут обнаружены новые случаи побочной реакции у других участников тестирования или если будет доказано, что реакция была вызвана вакциной, то она "вряд ли будет первой", отметил он.

Даже если вакцина AstraZeneca в конечном итоге будет одобрена, опасения по поводу побочных эффектов могут удерживать людей от вакцинации, указывает Financial Times.

Подвёл аденовирус шимпанзе

Это векторная вакцина, как и Sputnik-V, однако, в отличие от российской вакцины, для доставки биоматериала коронавируса в клетку, в AstraZeneca используется аденовирус шимпанзе, а не человека.

Вектор (аденовирус), используемый российскими учеными, имеет "гораздо большую безопасность" по сравнению с "новыми непроверенными технологиями, такими как аденовирусные векторы обезьян или мРНК", сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев — инвестор, который профинансировал разработку российской противокоронавирусной вакцины.

"Безопасность человеческого аденовирусного вектора, используемого в Sputnik V, была доказана в течение десятилетий в более чем 250 клинических исследованиях, поскольку аденовирус человека оказался самым безопасным механизмом доставки вакцины и наиболее" органическим для человека ", поскольку аденовирус человека сосуществовал с людьми более 100 000 лет ", — говорится в сообщении РФПИ.

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