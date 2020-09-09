Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Почему AstraZeneca выбыла из гонки за лучшее средство от коронавируса

Здоровье » Здравоохранение

Вакцина AstraZeneca выбыла из гонки за самое используемое и надежное средство от коронавируса.

Спутник V — это панацея от «ковида»?

Чем заболел участник испытаний

Англо-шведская компания AstraZeneca приостановила все клинические испытания вакцины Covid-19, которую она разрабатывает совместно с Оксфордским университетом, после того, как у британского добровольца было установлено подозрение на серьезную побочную реакцию.

Подробности болезни не разглашаются, но, согласноThe New York Times, ему был поставлен диагноз поперечный миелит — воспаление спинного мозга. Это редкое неврологическое заболевание — воспаление центральной нервной системы, вызываемое вирусами.

Крах AstraZeneca

Акции фармацевтического гиганта упали более чем на 6% после закрытия торгов в США во вторник, а его акции, торгуемые в Лондоне, упали на 0,4% после открытия европейских рынков в среду.

AstraZeneca была на пути к тому, чтобы Запад признал её самым первым и лучшим с производителем вакцины от Covid-19.

Проект получил более 1 миллиарда долларов в виде финансирования от Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок США, уже заключено соглашение на поставку правительству США более 300 миллионов доз. Великобритания заказала 30 млн потенциальных вакцин AstraZeneca, это же сделали почти все страны Европы.

Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании, на этой неделе заявил, что "скорее всего" вакцина будет доступна в начале 2021 года.

Однако все испытания, в которых на данный момент участвовали не менее 17 000 человек в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, теперь остановлены.

Эксперт по инфекционным заболеваниям в Детской больнице Филадельфии Пол Оффит считает, что компании необходимо будет изучить, мог ли побочный эффект быть вызван иммунной реакцией на вакцину или был связан с собственной историей болезни участника.

Профессор вакцинологии Сиднейского университета Роберт Буй сказал Guardian, что, если окажется, что болезнь не имеет отношения к вакцине, её испытания будут приостановлены "всего на одну неделю до  месяца". Если же будут обнаружены новые случаи побочной реакции у других участников тестирования или если будет доказано, что реакция была вызвана вакциной, то она "вряд ли будет первой", отметил он.

Даже если вакцина AstraZeneca в конечном итоге будет одобрена, опасения по поводу побочных эффектов могут удерживать людей от вакцинации, указывает Financial Times.

Подвёл аденовирус шимпанзе

Это векторная вакцина, как и Sputnik-V, однако, в отличие от российской вакцины, для доставки биоматериала коронавируса в клетку, в AstraZeneca используется аденовирус шимпанзе, а не человека.

Вектор (аденовирус), используемый российскими учеными, имеет "гораздо большую безопасность" по сравнению с "новыми непроверенными технологиями, такими как аденовирусные векторы обезьян или мРНК", сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев — инвестор, который профинансировал разработку российской противокоронавирусной вакцины.

"Безопасность человеческого аденовирусного вектора, используемого в Sputnik V, была доказана в течение десятилетий в более чем 250 клинических исследованиях, поскольку аденовирус человека оказался самым безопасным механизмом доставки вакцины и наиболее" органическим для человека ", поскольку аденовирус человека сосуществовал с людьми более 100 000 лет ", — говорится в сообщении РФПИ.

Читайте по теме: Атаки на российскую вакцину от коронавируса: продолжение следует

Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса

Гинцбург назвал дату победы над коронавирусом в России

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы кирилл дмитриев
Новости Все >
Больше 350 тысяч москвичей привились от гриппа
Из-за некачественного филлера у Кена-Барби осталась дыра в подбородке
В Санкт-Петербурге угнали машину со спящими в ней пассажирами
"Барселона" согласовала контракт с Депаем
В пещере на Мадагаскаре обнаружили изображения вымерших животных
Бывшая жена Халка отреагировала на свадьбу футболиста на её племяннице
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Стилист: инстадивы уже не в тренде
Российские учёные создали биоматериал для остановки кровотечения
В Подмосковье за неделю выписали 1,5 млн рублей штрафов за борщевик
Последние материалы
Больше 350 тысяч москвичей привились от гриппа
Почему AstraZeneca выбыла из гонки за лучшее средство от коронавируса
Из-за некачественного филлера у Кена-Барби осталась дыра в подбородке
В Санкт-Петербурге угнали машину со спящими в ней пассажирами
"Барселона" согласовала контракт с Депаем
В пещере на Мадагаскаре обнаружили изображения вымерших животных
Бывшая жена Халка отреагировала на свадьбу футболиста на её племяннице
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Стилист: инстадивы уже не в тренде
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Популярное
Экспертное мнение
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версия первая

Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?

Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версия первая
Анна Фроловцева объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Российский шоу-бизнес
Анна Фроловцева объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Новости Белоруссии
Белорусская оппозиция начала создавать отряды самообороны
Личность в культуре
Светлана Дружинина рассказала о конфликтах на съёмках фильма "Девчата"
Любовь Степушова Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу! Любовь Степушова Наталия Красовская Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния Наталия Красовская Усам Оздемиров Человеческий капитал России не в лучшей форме Усам Оздемиров
Комментарии
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Можно ли вылечить простуду за один день?
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Психическое расстройство у близкого: что делать
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Шнуров написал стих про Ефремова, которого приговорили к колонии
Игорь Коротченко: нельзя было Навального отдавать западным специалистам
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников