Гинцбург назвал дату победы над коронавирусом в России

При самом оптимистичном сценарии победить коронавирус в России удастся не раньше, чем через год. Ориентировочный срок — лето 2021 года.

Такой прогноз дал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, пока не пройдёт массовая вакцинация, в борьбе с COVID-19 будут постоянные сражения и потери. Если же прививочная кампания от коронавируса состоится по плану, то в течение года распространение инфекции сойдёт на нет.

Для проведения массовой вакцинации необходимо произвести огромное количество вакцины. За год все российские лаборатории смогут изготовить 80 миллионов доз вакцины.

"Мы получим хороший процент защищённых людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет", — пояснил Гинцбург.

Напомним, что распределять вакцину от COVID-19 будет государство. Она уже включена в соответствующий перечень, который подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Препарат "Спутник V" защитит человека от коронавируса на два года. Вакцина вводится дважды с промежутком в 3-4 недели.