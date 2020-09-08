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Автор Антон Куликов

Атаки на российскую вакцину от коронавируса: продолжение следует

Наука

На прошлой неделе в одном из наиболее известных и авторитетных научных изданий — The Lancet — была опубликована статья российских ученых о результатах испытаний вакцины против коронавируса. В России эту публикацию назвали доказательством эффективности и безопасности российской вакцины. Так что, критики теперь будет меньше? Как бы не так.

Атаки на российскую вакцину от коронавируса: продолжение следует

Точки над i поставлены?

После публикации в The Lancet министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что "это всегда высокий уровень доверия".

"Поэтому я считаю, и все международное сообщество считает, что публикация в "Ланцете" — это признак качества публикуемого материала", — заявил Мурашко.

В заявлении института им. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) подчеркивалось, что "научная публикация в The Lancet доказывает высокую безопасность и эффективность российской вакцины, а также приводит подробные данные о результатах клинических исследований".

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин сообщил, что зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи совместно с министерством обороны. Таким образом, Россия стала первым государством в мире, где подобная вакцина была одобрена к применению.

Оказывается нет, не поставлены

Новость о регистрации вакцины многими западными изданиями была встречена в штыки. Часть специалистов тоже восприняла российские данные с недоверием. Что, в общем, еще раз доказывает, что подобные вещи должны сопровождаться мощной информационной поддержкой. И уже очевидно, что одной публикации, пусть и в The Lancet, не хватит, чтобы сбить волну критики.

В частности, свои сомнения высказали итальянские профессора, которые ознакомились с данным из статьи в The Lancet. Открытое письмо подписали 17 человек.

По их мнению, у девяти из девяти волонтеров, участвовавших в одном из экспериментов с вакциной, в течение 21 дня из 28 полностью совпадали титры антител. Во многих случаях речь идет о повторении одних и тех же цифр у разных участников экспериментов. По мнению авторов письма, данных в статье слишком мало, чтобы сделать какие-либо однозначные выводы. Но имеющиеся данные вызывают обеспокоенность своей неестественностью, указали итальянские профессора.

То есть атаки на российскую вакцину продолжаются. И вовсе не факт, что письмом итальянских профессоров дело и ограничится.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире сейчас ведутся разработки 176 вакцин от коронавируса. Восемь из них сейчас находятся на завершающей (третьей) фазе клинических испытаний.

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