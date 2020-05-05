Как справиться с тревогой в заточении и зачем нужна цель

Если ты не вылезаешь из дома, почему тревога должна вылезти из тебя? Ты на изоляции в квартире — тревога на изоляции в тебе. Неужели нет способа справиться с депрессией, не прибегая к помощи извне?

С этим вопросом "Правда. Ру" обратилась к психологу по тревожным расстройствам Ярославу Самойлову.

С собой будет легче договориться, когда признаешь: самоизоляция — это арест, хотя и домашний. Арестованному стать счастливым труднее. Только сильные личности способны испытывать счастье в годину трудностей. Слабакам счастье в заточении неведомо. Они не мыслят его без скороспелых мирских удовольствий.

Обрести внутреннюю силу, что сподвигнет тебя возрадоваться в заточении (или хотя бы перестать есть себя изнутри), помогут несколько полезных занятий:

выбрать цель и достигать её,

постигнуть новое,

найти свежее развлечение,

медитировать.

Жизнь дарит радость тогда, когда она не бесцельна. Давайте не будем повторять банальности и цель себе обозначим. Какая цель, если вам не писать к июню докторскую? Не растолстеть — это тоже цель. Но тогда следуйте ей, послаблений от внезапно открывшейся вечерней грусти не позволяйте.

Худея, пройдите онлайн-курсы. Или откройте свои. Уча других, учишься сам. Выйти из самоизоляции, не укрупнившись в знаниях, — это так не по-французски!

А какая Франция без развлечений? Ищите их, и вознаграждены будете. Не может быть, чтобы вы успели пересмотреть все фильмы или сыграть во все игры. Если вам завтра не на удалённую рабочую смену, посвятите вечер интеллектуальным играм. Вот увидите, в какую волшебную ночь они перетекут.

Если изоляция, при которой всё это осуществить возможно, кажется вам чем-то идеальным, небывалым при хмурном с утра муже и плаксивом ребёнке, остаётся одно: медитируйте.

"По последним данным "Яндекса", — говорит Я. Самойлов, — повысился спрос на различные медиации, дыхательные техники. Именно они обеспечивают релаксацию".

При умелом подходе медитирующему станет хватать пяти минут на полное восстановление эмоционального баланса.

Но пока достигнешь этого уровня медиации, придётся попотеть. На карантине как раз есть время. Практикуйте сейчас, даже если надобности и нет. Зато коллеги не узнают вас, когда вы выйдете из домашней тюрьмы.