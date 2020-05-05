Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Автор Юлия Вельможина

Как справиться с тревогой в заточении и зачем нужна цель

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Если ты не вылезаешь из дома, почему тревога должна вылезти из тебя? Ты на изоляции в квартире — тревога на изоляции в тебе. Неужели нет способа справиться с депрессией, не прибегая к помощи извне?

С этим вопросом "Правда. Ру" обратилась к психологу по тревожным расстройствам Ярославу Самойлову.

С собой будет легче договориться, когда признаешь: самоизоляция — это арест, хотя и домашний. Арестованному стать счастливым труднее. Только сильные личности способны испытывать счастье в годину трудностей. Слабакам счастье в заточении неведомо. Они не мыслят его без скороспелых мирских удовольствий.

Обрести внутреннюю силу, что сподвигнет тебя возрадоваться в заточении (или хотя бы перестать есть себя изнутри), помогут несколько полезных занятий:

  • выбрать цель и достигать её,
  • постигнуть новое,
  • найти свежее развлечение,
  • медитировать.

Жизнь дарит радость тогда, когда она не бесцельна. Давайте не будем повторять банальности и цель себе обозначим. Какая цель, если вам не писать к июню докторскую? Не растолстеть — это тоже цель. Но тогда следуйте ей, послаблений от внезапно открывшейся вечерней грусти не позволяйте.

Худея, пройдите онлайн-курсы. Или откройте свои. Уча других, учишься сам. Выйти из самоизоляции, не укрупнившись в знаниях, — это так не по-французски!

А какая Франция без развлечений? Ищите их, и вознаграждены будете. Не может быть, чтобы вы успели пересмотреть все фильмы или сыграть во все игры. Если вам завтра не на удалённую рабочую смену, посвятите вечер интеллектуальным играм. Вот увидите, в какую волшебную ночь они перетекут.

Если изоляция, при которой всё это осуществить возможно, кажется вам чем-то идеальным, небывалым при хмурном с утра муже и плаксивом ребёнке, остаётся одно: медитируйте.

"По последним данным "Яндекса", — говорит Я. Самойлов, — повысился спрос на различные медиации, дыхательные техники. Именно они обеспечивают релаксацию".

При умелом подходе медитирующему станет хватать пяти минут на полное восстановление эмоционального баланса.

Но пока достигнешь этого уровня медиации, придётся попотеть. На карантине как раз есть время. Практикуйте сейчас, даже если надобности и нет. Зато коллеги не узнают вас, когда вы выйдете из домашней тюрьмы.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы тревога карантин медитация депрессия самоизоляция ярослав самойлов
Новости Все >
Эксперт оценила опасность богатых жирами продуктов для здоровья
В Чувашии полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать нарушителей
42% россиян не будут отмечать праздники во время самоизоляции
Профессор Виктор Зуев назвал условия победы над пандемией коронавируса
В Орловской области пять человек отравились угарным газом
Благодаря онлайн-торговле в России увеличился спрос на ряд товаров
В Благовещенске мужчина расстрелял охранника торгового центра
Специалисты синтезировали антитело, нейтрализующее коронавирус
"Маршал Устинов” проведет ракетные стрельбы в Баренцевом море
Надежда Бабкина исполнила "День Победы" в рамках патриотической акции
Последние материалы
Эксперт оценила опасность богатых жирами продуктов для здоровья
В Чувашии полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать нарушителей
42% россиян не будут отмечать праздники во время самоизоляции
Профессор Виктор Зуев назвал условия победы над пандемией коронавируса
В Орловской области пять человек отравились угарным газом
Как справиться с тревогой в заточении и зачем нужна цель
Благодаря онлайн-торговле в России увеличился спрос на ряд товаров
В Благовещенске мужчина расстрелял охранника торгового центра
Специалисты синтезировали антитело, нейтрализующее коронавирус
Как поддерживать отношения на расстоянии в условиях самоизоляции?
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую

Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.

Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Новости Украины
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Любовь Степушова Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация" Любовь Степушова Василий Амирджанов В юбилейный год россиян украсят маски Победы Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Доктор Мясников высказался о медицине в Москве и регионах
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Филипп Киркоров и его семья сдали тест на коронавирус
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Экс-депутат Верховной рады признался в расстреле силовиков на "майдане"
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Ослабление карантина в ряде стран дало всплеск заражений
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ