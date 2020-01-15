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Автор Александра Балан-Сенчук

Что такое витилиго?

Здоровье » Красота » Дерматология

Витилиго — это хроническое кожное заболевание, которое вызвано опосредованным Т-клетками аутоиммунным разрушением пигментных клеток или меланоцитов в коже. Белок теплового шока играет центральную роль в создании этого уничтожения меланоцитов в пораженных участках кожи.

В результате появляются белые пятна на коже, слизистых оболочках и сетчатке. Этим пятнам иногда может предшествовать зуд. Волосы, которые растут на этих участках, также иногда приобретают белый цвет. Это состояние затрагивает приблизительно 1% населения мира, пол и раса не играют существенной роли.

Витилиго чаще всего диагностируется у людей, которые страдают от аутоиммунных заболеваний, таких как:

  • гипертиреоз
  • очаговая алопеция
  • адренокортикальная недостаточность
  • злокачественная анемия

Тем не менее, подавляющее большинство больных людей не имеют каких-либо других аутоиммунных расстройств.

Симптомы

Самым ранним признаком витилиго является появление классических депигментированных белых пятен, обычно на участках тела, которые подвергаются воздействию солнца. Таким образом, руки и руки, ступни, лицо и губы являются первыми участками, которые будут затронуты. Позже могут пострадать и другие области.

Существует три модели возникновения, а именно:

  • очаговое
  • сегментарное
  • генерализованное витилиго.

При очаговом витилиго пятна ограничены одной небольшой областью, в то время как в сегментарной и генерализованной области пятна появляются на нескольких участках, на одной или обеих сторонах тела соответственно. Течение заболевания непредсказуемо, его лучше всего прогнозировать по поведению отдельных поражений.

Диагностика и лечение

Витилиго диагностируется путем тщательного анамнеза, медицинского осмотра и лабораторных анализов. Данные тесты предназначены для выявления любых факторов, которые предшествовали или ускорили депигментацию, таких как солнечный ожог, стресс или другое аутоиммунное заболевание.

Такие тесты, как биопсия кожи, подтверждают диагноз, показав полное отсутствие выработки меланина в пораженной коже. Анализы крови на пагубную анемию и функцию щитовидной железы могут потребоваться для исключения этих аутоиммунных состояний.

Лечение основано на смягчении контраста между пигментированной и непигментированной кожей. Существуют медицинские, хирургические и дополнительные методы лечения, уменьшающие косметический дефект. Медицинские процедуры включают светотерапию, фотохимиотерапию и актуальные кремы, содержащие кортикостероиды или ингибиторы кальциневрина.

Хирургические варианты обычно подходят для небольших пятен, а не для более распространенного витилиго. Кожные пластыри и татуировки представляют собой некоторые хирургические процедуры, в то время как кремы для автозагара могут помочь скрыть депигментированную область…

Фото:vitimed.ru

Темы кожа витилиго здоровье кожные заболевания
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