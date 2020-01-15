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Автор Владан Джурич

Расстройство пищевого поведения: булимия

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Иметь хороший внешний вид мечтает любой человек. В особенности — молодые девушки и женщины. Однако стремление снизить вес, сопровождающееся постоянными физическими упражнения и жесткими диетами, могут привести к булимии и анорексии.

Булимия входит в раздел психических патологических заболеваний. Суть болезни в том, что больные принимают большое количество пищи, не могут насытиться и при этом стремятся остаться в хорошей физической форме.

Все ведет к одному — ожирение и полное отсутствие контроля за рационом питания. Нередко во время болезни люди намеренно вызывают рвоту при помощи классических методов и лекарственных препаратов.

В чем причины булимии

Специалисты уверены, что заболевание носит психический характер. Больные не осознают степень вреда, который причиняют себе, но все равно пытаются есть много и оставаться стройными.

Булимия становится причиной других заболеваний. Больные булимией часто имеют злокачественные образования и другие психические расстройства. Ученые доказали, что развитие булимии возможно при эндокринных заболеваниях.

Эксперименты показывают, что появление булимии характерно для молодых девушек, которых воспитывали в жестких условиях. Чаще всего это неблагополучные семьи или опекуны, которым неинтересна дальнейшая судьба ребенка.

Далее у ребенка в раннем возрасте развиваются комплексы, которые позже трансформируются в психические расстройства. В таком случае единственный способ подавить негативные чувства можно при помощи активного приема пищи.

С развитием заболевания формируются другие комплексы. Человек чувствует себя виноватым в том, что много ест, и вспоминает свои страхи, в том числе и детские. В итоге все сводится к тому, что у человека появляются другие психические осложнения, которые он снова пытается решить при помощи переедания.

Таким образом, булимия представляет собой циклично повторяющееся отклонение, при котором человек пытается "вылечиться" при помощи активного приема пищи в больших количествах.

Чем опасна булимия

Заболевание не считается критичным на первых стадиях. Исследования показывают, что при первых симптомах булимии люди имеют адекватный вес. В любом случае, постоянные переедания вызовут проблемы со здоровьем.

Применение рвотных средств не поможет оставаться в физически хорошей форме, поскольку часть питательных веществ все равно успевает усвоиться. Использование специальных препаратов для похудения вызывает обезвоживание и нарушает обменные процессы.

При продолжительной нагрузке на кишечник и желудок нарушается работа сердечно-сосудистой системы и обменных процессов. У девушек нарушается менструальный цикл и в несколько раз увеличивается вероятность бесплодия.

Основные признаки булимии:

  • неестественный ненасыщенный цвет волос;
  • бледная кожа;
  • язвы в пищеварительной системе;
  • оттеки на лице.

Симптомы первой стадии булимии:

  • постоянное подавленное состояние и требование побыть в одиночестве;
  • стремление к активному похудению;
  • следы на костяшках пальцев — попытки вызвать рвоту.

Лечение булимии происходит только под присмотром врачей или родственников. В такой ситуации нужно научить человека поддерживать свой рацион питания и оказывать больному поддержку.

Фото:paradigmmalibu.com

Темы булимия здоровье психиатрия заболевание
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Психотерапия
Расстройство пищевого поведения: булимия
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