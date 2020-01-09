Ученые сумели предсказать направление роста раковой опухоли

Учеными из Лейпцигского университета было обнаружено, что при росте опухоли и инвазии органов, окруженные раковыми клетками, происходит не стихийно. Процесс можно предсказать, благодаря расстоянию между органами.

Ученые пришли к этому выводу благодаря анализам. Раньше существовала версия о том, что опухоль распространяется одинаково по всем направлениям. Ученые опубликовали данную информацию в популярном научном журнале.

Немецким ученым удалось доказать то, что удаление опухоли, которая охватывает большую область, остаётся единственным выходом, которым онкология лечится сегодня.

Такой подход к лечению был основан на предпосылке, что злокачественная неоплазия растет всенаправленно. Было проведено исследование у 518 женщин, болеющих раком шейки матки, которые перенесли хирургическую резекцию.

На полученных хирургических образцах были применены методы компьютерного моделирования при локальных распространениях опухоли для выявления параметров, влияющих на предпочтительные схемы инфильтрации раковых клеток.

Стоит отметить, что ткани мочевого пузыря подвержены большей фильтрации, чем прямая кишка, мочеточник. Правда, это объяснить учёные, пока не могут.

Существенные недостатки имеет опухоль, которая растет именно при раке шейки матки. Исследование показало, что распространение данного вида рака следует определенным траекториям, присущие индивидуальному развитию организма.

Введение генетического расстояния других органов относительно шейки матки в качестве параметра привело к точным прогнозам клинически наблюдаемых вероятностей инфильтрации.

Благодаря полученному исследованию, хирурги могут удалять опухоли, а у пациентов снизится риск осложнений и вероятность повторного появления.

Картирование тканей можно будет использовать для прогнозирования распространения опухоли в любых тканях. Данные, полученные учеными, позволят делать прогнозы по локальным распространениям рака шейки матки.

Если ученые будут знать эмбриологические происхождение любой из тканей, где обнаружится злокачественная опухоль, то появится возможность определения опухолевых клеток в соседние.

Скорее всего, что скоро удаление опухолей будет адаптировано к эмбрионально-близким тканям. Это исследование поможет снизить высокую смертность пациентов, которые перенесли операции, и рак смогут контролировать.

Фото:twita.top