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Автор Владан Джурич

Пора бить тревогу: признаки проблем с печенью

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Печень в человеческом организме работает с самого рождения. Внутри нее проходят десятки сложных биохимических процессов. Врачи рассказали о симптомах заболевания печени.

Внутри печени постоянно происходит распад одного вещества, а потом формируется новое. Происходит регулярный обмен питательных веществ и нейтрализуются токсины. Печень также отвечает за работу гормональной системы.

Печень настолько специфична, что связанные с ней заболевания также имеют свою особенность. Большинство осложнений, связанных с печенью, наступает не сразу — они могут формироваться в течение нескольких месяцев и даже лет. Заметить это без специалистов весьма трудно.

Если с остальными органами можно понять симптомы заболеваний, то с печенью все обстоит по-другому. Печень не имеет нервных окончаний, поэтому фактически она не может вызывать болевых ощущений. Однако они возможны при увеличении печени вследствие расширения защитной оболочки, которая имеет нервные соединения.

В случае, когда с правой стороны действительно есть болевые ощущения, значит, болезнь активно прогрессирует в острой форме. В остальном же все осложнения с печенью происходят практически без болезненных эффектов.

При увеличении же печени происходит высокое давление на оболочку, которая также расширяется. В итоге у человека появляется болевое ощущение.

Основные симптомы заболеваний печени

Врачи выделяют всего пять базовых и самых распространенных симптомов заболеваний печени. К основным симптомам относят желтуху — гепатит А. При некачественной работе печени в кровь попадает билирубин, вызывающий также желчнокаменную болезнь. Учеными доказано, что желтуха встречается у людей, страдающих от цирроза и острого стеатоза.

Второй симптом — это нестандартный цвет на поверхности языка. Характеризуется желтоватым цветом на языке. Может держаться в течение полумесяца, что говорит о проблемах с печенью и путями вывода желчи.

Темный цвет мочи также говорит о повреждениях печени. Цвет выделений изменяется из-за большого количества билирубина в крови.

Также имеется особый привкус во рту. Обычно это горький вкус. Симптом имеет особые характеристики и может встречаться при циррозе и даже раке.

Помимо этого, один из распространенных симптомов заболевания печени — обостренная тошнота и частое отсутствие аппетита.

В случае обнаружения симптомов или сомнений, рекомендуется обратиться к врачам. Для диагностики печени применяется печеночный анализ на основе биохимических анализов крови человека. Врачи рекомендуют регулярно в качестве профилактики обращаться к врачам для проверки состояния печени.

Фото превью: ru.dreamstime.com

Темы печень болезнь проблемы здоровье профилактика гастроэнтерология
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