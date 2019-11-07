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Автор Александра Балан-Сенчук

Причины тонзиллита - ослабленный иммунитет, аллергия и контакт с возбудителем инфекции

Здоровье print

Тонзиллит - это воспаление небных миндалин, или гланд, которые представляют собой небольшие железистые структуры, расположенные по обе стороны от задней части глотки, которые обеспечивают первую линию защиты от микробов.

Миндалины как барьер на пути микробов

Большинство вирусов и бактерий попадают в организм через нос и рот. Здоровые миндалины отфильтровывают эти бактерии, а также вырабатывают защитные иммунные клетки от вторжения микробов.

Эти защитные клетки крови (макрофаги), присутствующие в миндалинах, поглощают инфекционные организмы и выделяют пищеварительные ферменты, которые их разрушают. Если инфекция серьезная, это может привести к боли и воспалительным изменениям, таким как покраснение, болезненность и лихорадка. 

Лихорадка на самом деле является признаком того, что иммунная защита организма активирована. Эта иммунная функция миндалин начинает снижаться после полового созревания, что может быть причиной тонзиллита среди взрослых. Тонзиллит чаще всего встречается в дошкольном и в подростковом возрастах. 

Тонзиллит обычно вызывается вирусной инфекцией, хотя бактерии тоже могут быть причиной. Бактериальные инфекции редко вызывают тонзиллит. Одной из наиболее распространенных бактериальных причин возникновения тонзиллита является стрептококковая инфекция группы А, которая может привести к воспалению горла. 

Из вирусов двумя наиболее распространенными причинами тонзиллита являются аденовирус и грипп. Другие - риновирус (также вызывает простуду), вирус парагриппа, энтеровирусы (вызывают заболевание рук, ящура), аденовирусы (вызывают диарею), вирус кори и вирус Эпштейна-Барр (вызывает железистую лихорадку).

Бактериальный тонзиллит

Streptococcus pyogenes - это тип бактерий, который безвредно существует в носу и горле примерно у 15% здоровых людей. У этих людей нет симптомов воспаления горла, но они классифицируются как носители инфекции и могут передавать бактерии другим.

Хотя эти бактерии обычно существуют в горле и во рту, не причиняя никакого вреда, инфекция может начать вызывать симптомы, если иммунная система находится в напряженном состоянии. Например, если человек находится в стрессовом состоянии, утомлен или уже заражен вирусом, иммунная система может быть ослаблена, что позволяет токсинам и воспалительным веществам внезапно начать вызывать такие симптомы, как боль в горле, неприятный запах изо рта, трудности с глотанием красные и опухшие миндалины и белый гной на миндалинах. Бактериальный тонзиллит обычно проходит в течение нескольких дней без какого-либо лечения. 

Если тонзиллит вызван вирусной или бактериальной инфекциями, он часто бывает заразным. 

Фото: mastersluh-krasnodar.ru

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Причины тонзиллита - ослабленный иммунитет, аллергия и контакт с возбудителем инфекции
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